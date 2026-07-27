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Risma Azzah Fatin
Senin, 27 Juli 2026 | 19.42 WIB

Nilai Transfer Anthony Gordon Meroket Berkat Performa Impresif di Piala Dunia 2026 Bersama Inggris

Anthony Gordon (Bein Sports) - Image

Anthony Gordon (Bein Sports)

JawaPos.com – Penampilan Anthony Gordon bersama Timnas Inggris pada Piala Dunia FIFA 2026 berhasil mendongkrak nilai pasarnya secara signifikan setelah Barcelona keluar sebagai juara.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Berdasarkan pembaruan Transfermarkt per 22 Juli, nilai pasar pemain berusia 25 tahun itu meningkat dari EUR 65 juta sekitar Rp1,24 triliun menjadi EUR 80 juta sekitar Rp1,52 triliun.

Kenaikan tersebut membuat nilai Gordon kini melampaui biaya transfer pasti sebesar EUR 70 juta sekitar Rp1,33 triliun yang dibayarkan Barcelona kepada Newcastle United.

Performa Gordon menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Inggris hingga babak semifinal Piala Dunia 2026. Ia mencatatkan dua assist untuk Harry Kane saat Inggris mengalahkan Republik Demokratik Kongo dan memastikan tiket ke babak 16 besar.

Gordon juga mencetak gol pembuka ketika Inggris menghadapi Argentina di semifinal, meski akhirnya The Three Lions harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah 1-2.

Gol ke gawang Argentina sempat membawa Inggris unggul dan membuka peluang tampil di final Piala Dunia untuk kedua kalinya sejak keberhasilan mereka pada 1966.

Meskipun Argentina membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernández dan Lautaro Martínez, penampilan Gordon tetap mendapat apresiasi luas.

Aksi impresifnya selama turnamen dinilai menjadi penyebab utama lonjakan nilai pasar hingga EUR 20 juta sekitar Rp380 miliar dalam waktu kurang dari dua bulan.

Kesepakatan transfer Gordon ke Barcelona mencakup biaya tetap sebesar EUR 70 juta sekitar Rp1,33 triliun dengan tambahan bonus hingga EUR 10 juta sekitar Rp190 miliar.

Apabila seluruh klausul bonus terpenuhi, total nilai transfernya akan mencapai EUR 80 juta sekitar Rp1,52 triliun, sama dengan nilai pasar terbarunya.

Editor: Hanny Suwindari
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