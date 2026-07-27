Efek Pacaran dengan Lamine Yamal, Followers Inés García Meledak dari 25 Ribu Jadi 4 Juta

Ines Garcia merayakan keberhasilan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 bersama pacarnya, Lamine Yamal. (Instagram Ines Garcia)
JawaPos.com - Popularitas seseorang di era media sosial bisa berubah hanya dalam waktu singkat. Hal itu kini dialami Inés García, perempuan yang belakangan ramai disebut sebagai kekasih bintang muda Spanyol, Lamine Yamal.
Beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, akun Instagram Inés García masih tergolong biasa saja. Jumlah pengikutnya saat itu berada di kisaran 25 ribu. Namun situasinya berubah drastis setelah namanya dikaitkan dengan Lamine Yamal pada Mei lalu.
Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan keduanya, jumlah pengikut Inés terus bertambah dari hari ke hari. Antusiasme para penggemar Yamal yang ingin mengetahui sosok perempuan di balik kehidupan sang pemain ikut mendorong lonjakan tersebut.
Puncak kenaikan terjadi bertepatan dengan laga final Piala Dunia 2026. Dalam satu hari saja, akun Instagram Inés disebut memperoleh sekitar 1,5 juta pengikut baru. Angka itu membuat total followers miliknya kini telah menembus sekitar 4 juta.
Lonjakan tersebut menjadi salah satu pertumbuhan akun media sosial paling mencolok dalam beberapa bulan terakhir.
Dari yang sebelumnya hanya dikenal di lingkaran pengikutnya sendiri, kini Inés berubah menjadi figur publik dengan jangkauan audiens internasional.
Popularitas yang meningkat tajam itu juga membawa dampak di luar media sosial. Sejumlah merek ternama mulai melirik Inés untuk berbagai bentuk kerja sama promosi. Mulai dari kampanye digital, endorsement, hingga peluang menjadi brand ambassador menjadi bagian dari kesempatan yang kini terbuka lebar.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana eksposur yang berasal dari dunia sepak bola dapat memengaruhi popularitas seseorang di platform digital.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!