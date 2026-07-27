Efek Pacaran dengan Lamine Yamal, Followers Inés García Meledak dari 25 Ribu Jadi 4 Juta

JawaPos.com - Popularitas seseorang di era media sosial bisa berubah hanya dalam waktu singkat. Hal itu kini dialami Inés García, perempuan yang belakangan ramai disebut sebagai kekasih bintang muda Spanyol, Lamine Yamal.

Beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, akun Instagram Inés García masih tergolong biasa saja. Jumlah pengikutnya saat itu berada di kisaran 25 ribu. Namun situasinya berubah drastis setelah namanya dikaitkan dengan Lamine Yamal pada Mei lalu.

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan keduanya, jumlah pengikut Inés terus bertambah dari hari ke hari. Antusiasme para penggemar Yamal yang ingin mengetahui sosok perempuan di balik kehidupan sang pemain ikut mendorong lonjakan tersebut.

Puncak kenaikan terjadi bertepatan dengan laga final Piala Dunia 2026. Dalam satu hari saja, akun Instagram Inés disebut memperoleh sekitar 1,5 juta pengikut baru. Angka itu membuat total followers miliknya kini telah menembus sekitar 4 juta.

Lonjakan tersebut menjadi salah satu pertumbuhan akun media sosial paling mencolok dalam beberapa bulan terakhir.

Dari yang sebelumnya hanya dikenal di lingkaran pengikutnya sendiri, kini Inés berubah menjadi figur publik dengan jangkauan audiens internasional.

Popularitas yang meningkat tajam itu juga membawa dampak di luar media sosial. Sejumlah merek ternama mulai melirik Inés untuk berbagai bentuk kerja sama promosi. Mulai dari kampanye digital, endorsement, hingga peluang menjadi brand ambassador menjadi bagian dari kesempatan yang kini terbuka lebar.