Antara
Senin, 27 April 2026 | 16.11 WIB

Ledakan Bom di Kolombia Tewaskan 20 Orang, Mayoritas Perempuan

Ilustrasi bus yang meledak karena bom. (Freepik)

JawaPos.com-Sebuah ledakan bom di wilayah Cauca, Kolombia barat daya, menewaskan 20 orang, termasuk 15 perempuan, dan melukai 36 lainnya, kata Gubernur Octavio Guzman pada Minggu.

"Apa yang terjadi kemarin, 25 April, merupakan serangan yang paling brutal dan keji terhadap masyarakat sipil di wilayah Cauca selama beberapa dekade terakhir," kata Gubernur Cuzman melalui platform X.

Ia menyebut korban tewas dalam tragedi tersebut terdiri dari 15 perempuan dan 5 laki-laki. Di samping itu, 36 orang menderita luka-luka, dengan tiga di antaranya masih dirawat intensif serta lima anak-anak yang kondisinya berangsur membaik.

Peristiwa tersebut terjadi ketika alat peledak yang dipasang di sebuah gorong-gorong di Jalan Raya Pan-Amerika di Cajibio, Cauca, meledak ketika sebuah bus pedesaan, yang dikenal dengan istilah "chiva", melintas.

Intensitas ledakan juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan di sekitarnya.

Ada pula laporan yang menyebutkan alat peledak tersebut kemungkinan dilemparkan ke bus sebelum meledak, sehingga memperparah kerusakan yang terjadi.

Gubernur Guzman menyatakan masa berkabung selama 3 hari, dan sebuah upacara peringatan akan diadakan bagi para korban dalam beberapa hari mendatang.

Ia menyebut ledakan tersebut mengakibatkan munculnya kawah berukuran 200 meter kubik yang kini tengah diperbaiki. "Konsorsium terus bekerja untuk memulihkan jalan terdampak," kata dia.

