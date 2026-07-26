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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 26 Juli 2026 | 13.53 WIB

Transformasi Benjamin Sesko Jadi Sorotan, Manchester United Percaya Diri Sambut Musim Baru

Penyerang Manchester United Benjamin Sesko lebih berotot dibandingkan musim lalu. (Istimewa) - Image

Penyerang Manchester United Benjamin Sesko lebih berotot dibandingkan musim lalu. (Istimewa)

JawaPos.com - Dalam beberapa pekan terakhir, Manchester United terus mematangkan persiapan menyambut premier league musim 2026/2027. Satu sosok yang mencuri perhatian adalah Benjamin Sesko. Bukan karena aksi di lapangan, melainkan perubahan fisik yang terlihat begitu mencolok.

Penyerang asal Slovenia itu kembali ke Carrington, markas Manchester United, dengan tubuh yang jauh lebih berotot dibandingkan musim lalu. Foto-foto latihan yang dirilis klub memperlihatkan Benjamin Sesko memiliki lengan lebih besar, bahu lebih lebar, serta postur yang tampak semakin kokoh.

Transformasi tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan pendukung Manchester United. Banyak yang meyakini perubahan fisik itu akan membuat Benjamin Sesko semakin siap menghadapi kerasnya persaingan di Premier League.

Selama jeda kompetisi, Sesko diketahui tidak tampil di Piala Dunia karena Slovenia gagal lolos ke putaran final. Waktu luang itu dimanfaatkan sang striker untuk fokus menjalani program latihan fisik, termasuk meningkatkan massa otot melalui latihan beban.

Hasilnya kini mulai terlihat. Di usia 23 tahun, Sesko tampil dengan kondisi tubuh yang lebih kuat tanpa kehilangan karakteristiknya sebagai penyerang yang cepat dan memiliki kemampuan duel udara yang baik. Perubahan itu juga menjadi kabar positif bagi Manchester United.

Sesko sempat menutup musim lalu lebih cepat akibat cedera betis yang membuatnya melewatkan tiga pertandingan terakhir. Hingga pramusim berlangsung, dia juga belum masuk dalam skuad pada beberapa laga uji coba karena masih menjalani proses pemulihan.

Meski demikian, laporan dari internal klub menyebut proses pemulihan berjalan sesuai rencana. Sesko diperkirakan sudah siap memperkuat Manchester United saat kompetisi resmi dimulai.

Antusiasme suporter pun langsung membanjiri media sosial. Banyak yang menilai tubuh baru Sesko akan membuatnya semakin sulit dihentikan bek-bek lawan.

Sejumlah penggemar bahkan menyebut bek Premier League belum siap menghadapi versi terbaru sang penyerang. Ada pula yang meyakini Sesko akan tampil jauh lebih dominan dalam duel fisik dan menjadi mesin gol utama Setan Merah musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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