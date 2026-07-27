Jadon Sancho Didekati Al Rayyan, Mantan Bintang Manchester United Berpeluang Lanjutkan Karir di Liga Qatar

JawaPos.com - Jadon Sancho kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah resmi berpisah dengan Manchester United dan kini berstatus tanpa klub, winger asal Inggris itu dikabarkan mendapat tawaran untuk melanjutkan karir bersama klub liga Qatar Al Rayyan.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Jadon Sancho yang dalam beberapa musim terakhir mengalami penurunan performa. Setelah kontraknya bersama Manchester United berakhir pada awal Juli 2026, pemain berusia 26 tahun itu masih belum menemukan klub baru yang siap menampung.

Menurut laporan Foot Mercato, Al Rayyan telah mengajukan proposal kepada Sancho. Klub yang berlaga di Liga Qatar tersebut ingin memanfaatkan status bebas transfer sang pemain untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru.

Jika kesepakatan tercapai, kepindahan ke Timur Tengah bisa menjadi titik balik bagi karier Sancho yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Inggris. Sancho bukanlah nama asing di sepak bola Eropa. Saat masih membela Borussia Dortmund, ia tampil luar biasa dengan torehan 54 gol dan 45 assist dalam 188 pertandingan di semua kompetisi.

Penampilan impresif itu membuat Manchester United rela mengeluarkan dana sekitar 73 juta poundsterling untuk memboyongnya ke Old Trafford pada musim panas 2021. Namun, perjalanan Sancho di Premier League tidak berjalan sesuai harapan. Dia gagal menunjukkan performa yang konsisten dan kesulitan memenuhi ekspektasi besar sebagai salah satu pemain termahal klub.

Situasi tersebut membuat Manchester United beberapa kali meminjamkannya ke klub lain. Sancho sempat kembali ke Borussia Dortmund sebelum menjalani masa peminjaman bersama Chelsea dan Aston Villa. Sayangnya, dua periode tersebut juga belum mampu menghidupkan kembali performa terbaiknya.

Kini, setelah kontraknya habis dan tidak lagi memiliki ikatan dengan Manchester United, Sancho harus menentukan langkah berikutnya. Tawaran dari Al Rayyan menjadi opsi yang cukup menarik karena memberinya kesempatan bermain secara reguler sekaligus memulai lembaran baru.

Al Rayyan sendiri termasuk salah satu klub besar di Qatar. Tim tersebut diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk mantan striker Fulham, Aleksandar Mitrovic.