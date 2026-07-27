Jadon Sancho Didekati Al Rayyan, Mantan Bintang Manchester United Berpeluang Lanjutkan Karir di Liga Qatar

Jadon Sancho mendapat tawaran dari Al Rayyan Qatar. (Istimewa)
JawaPos.com - Jadon Sancho kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah resmi berpisah dengan Manchester United dan kini berstatus tanpa klub, winger asal Inggris itu dikabarkan mendapat tawaran untuk melanjutkan karir bersama klub liga Qatar Al Rayyan.
Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Jadon Sancho yang dalam beberapa musim terakhir mengalami penurunan performa. Setelah kontraknya bersama Manchester United berakhir pada awal Juli 2026, pemain berusia 26 tahun itu masih belum menemukan klub baru yang siap menampung.
Menurut laporan Foot Mercato, Al Rayyan telah mengajukan proposal kepada Sancho. Klub yang berlaga di Liga Qatar tersebut ingin memanfaatkan status bebas transfer sang pemain untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru.
Baca Juga:Piala AFF 2026: Marselino Ferdinan Cedera, Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja
Jika kesepakatan tercapai, kepindahan ke Timur Tengah bisa menjadi titik balik bagi karier Sancho yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Inggris. Sancho bukanlah nama asing di sepak bola Eropa. Saat masih membela Borussia Dortmund, ia tampil luar biasa dengan torehan 54 gol dan 45 assist dalam 188 pertandingan di semua kompetisi.
Penampilan impresif itu membuat Manchester United rela mengeluarkan dana sekitar 73 juta poundsterling untuk memboyongnya ke Old Trafford pada musim panas 2021. Namun, perjalanan Sancho di Premier League tidak berjalan sesuai harapan. Dia gagal menunjukkan performa yang konsisten dan kesulitan memenuhi ekspektasi besar sebagai salah satu pemain termahal klub.
Situasi tersebut membuat Manchester United beberapa kali meminjamkannya ke klub lain. Sancho sempat kembali ke Borussia Dortmund sebelum menjalani masa peminjaman bersama Chelsea dan Aston Villa. Sayangnya, dua periode tersebut juga belum mampu menghidupkan kembali performa terbaiknya.
Baca Juga:Belum Masuk Rencana Enzo Maresca? Jack Grealish Hadapi Ketidakpastian di Manchester City Musim Ini
Kini, setelah kontraknya habis dan tidak lagi memiliki ikatan dengan Manchester United, Sancho harus menentukan langkah berikutnya. Tawaran dari Al Rayyan menjadi opsi yang cukup menarik karena memberinya kesempatan bermain secara reguler sekaligus memulai lembaran baru.
Al Rayyan sendiri termasuk salah satu klub besar di Qatar. Tim tersebut diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk mantan striker Fulham, Aleksandar Mitrovic.
Kehadiran pemain-pemain berkualitas di dalam skuad diyakini dapat membantu Sancho beradaptasi apabila memutuskan menerima tawaran tersebut. Meski demikian, keputusan akhir masih berada di tangan Sancho. Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia masih berharap bisa melanjutkan karier di kompetisi elite Eropa.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!