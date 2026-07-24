James Trafford Berpeluang Tinggalkan Manchester City, Leeds United Serius Ingin Rekrut

Leeds United buka pembicaraan dengan Manchester City untuk merekrut penjaga gawang James Trafford. (Istimewa)
JawaPos.com - Leeds United mulai menunjukkan keseriusannya memperkuat skuad menjelang bergulirnya Premier League musim 2026/2027. Klub asal Yorkshire tersebut kini dikabarkan tengah membuka pembicaraan dengan Manchester City untuk merekrut penjaga gawang muda mereka, James Trafford.
Langkah ini diambil setelah Leeds kehilangan dua kiper utamanya pada bursa transfer musim panas. Karl Darlow dan Illan Meslier sama-sama meninggalkan Elland Road, sehingga manajemen bergerak cepat mencari sosok baru yang mampu menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.
James Trafford muncul sebagai kandidat terkuat. Kiper berusia 23 tahun itu dinilai memiliki kualitas serta pengalaman yang cukup meski belum mendapatkan banyak kesempatan bermain bersama Manchester City musim lalu. Sebelum Leeds bergerak, Trafford sempat dikaitkan dengan Newcastle United dan Aston Villa.
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Namun situasi berubah setelah Aston Villa diperkirakan tetap mempertahankan Emiliano Martinez. Kondisi itu membuat Leeds kini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan sang penjaga gawang. Leeds sebenarnya masih memiliki Lucas Perri dan Alex Cairns dalam daftar pemain.
Akan tetapi, performa keduanya belum sepenuhnya meyakinkan. Perri bahkan kehilangan tempatnya pada paruh kedua musim lalu setelah Karl Darlow dipercaya sebagai pilihan utama.
Penampilan terakhir Perri di Premier League terjadi saat Leeds menelan kekalahan dramatis 3-4 dari Newcastle United pada 7 Januari. Setelah pertandingan tersebut, ia tidak lagi mendapat kesempatan tampil di kompetisi kasta tertinggi Inggris.
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Situasi itu membuat Leeds merasa perlu menghadirkan persaingan baru di posisi penjaga gawang sekaligus meningkatkan kualitas lini belakang. Bagi Trafford sendiri, kepindahan ke Leeds bisa menjadi jalan terbaik demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten.
Sejak kembali ke Manchester City pada musim panas tahun lalu, peluang tampil regulernya memang cukup terbatas. Manchester City mengaktifkan klausul pembelian kembali dari Burnley dengan nilai sekitar 27 juta poundsterling setelah melihat perkembangan pesat sang pemain selama dua musim membela The Clarets.
Namun, tak lama berselang, City mendatangkan kiper tim nasional Italia Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Kehadiran Donnarumma membuat persaingan semakin ketat dan membatasi kesempatan Trafford untuk tampil sebagai starter.
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