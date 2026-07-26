Roberto De Zerbi Beri Ultimatum Jelang Musim Baru: Pemain yang Tidak Bangga Harus Tinggalkan Tottenham Hotspur

JawaPos.com - Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menegaskan bahwa hanya pemain yang memiliki komitmen penuh yang akan dipertahankan dalam skuadnya. Pernyataan itu disampaikan De Zerbi setelah gelandang muda asal Swedia Lucas Bergvall diragukan bertahan di klub London Utara itu.

Tottenham tengah menjalani perombakan besar pada bursa transfer musim ini dengan total belanja mencapai sekitar GBP 237 juta (sekitar Rp 5,6 triliun). Seiring dengan masuknya sejumlah pemain baru, De Zerbi juga membuka peluang adanya pemain yang hengkang jika tidak menunjukkan keinginan untuk tetap bersama klub.

Dalam konferensi pers jelang laga pramusim melawan Auckland FC pada Minggu (26/7), De Zerbi menegaskan sikapnya terhadap pemain yang tidak memiliki rasa bangga membela Tottenham Hotspur.“Saya sudah sangat jelas sejak awal di Tottenham. Siapa yang tidak ingin bertahan yang tidak bahagia atau tidak bangga berada di sini, harus pergi,” ujar De Zerbi dikutip dari ESPN.

Sang pelatih menambahkan bahwa motivasi menjadi faktor utama bagi pemain untuk dapat tampil maksimal. “Saya ingin para pemain bangga dan bahagia berada di sini, bermain di Tottenham Hotspur Stadium dengan motivasi besar. Motivasi itu datang dari rasa bahagia membela sebuah tim,” lanjutnya.

Terkait Lucas Bergvall, pemain yang masuk dalam skuad 35 pemain untuk tur pramusim ke Selandia Baru dan Australia, De Zerbi mengakui belum melakukan pembicaraan langsung. Namun, De Zerbi memastikan keputusan terbaik akan segera diambil bersama.

“Saya belum berbicara dengan Lucas, tetapi akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Kami akan membuat keputusan terbaik untuk klub, untuk Lucas dan untuk semua pihak. Tanpa masalah, karena Lucas merupakan talenta yang sangat besar,” jelasnya. Musim lalu, Bergvall mendapatkan menit bermain yang terbatas di bawah asuhan De Zerbi sehingga memunculkan spekulasi bahwa sang pemain dapat mencari peluang di klub lain demi perkembangan kariernya.

Tottenham Hotspur pun telah memperkuat skuad dengan mendatangkan sejumlah pemain bernilai tinggi seperti Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Meskipun demikian, De Zerbi menyebut timnya masih membutuhkan tambahan pemain, khususnya di lini serang.