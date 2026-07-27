Tottenham Ungguli AC Milan dalam Perburuan Savinho, Transfer Tinggal Menunggu Persetujuan Manchester City

JawaPos.com - Tottenham Hotspur disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan winger Manchester City Savinho. Klub asal London Utara itu dikabarkan sudah memasuki tahap lanjutan dalam proses negosiasi untuk mendatangkan pemain asal Brasil tersebut pada bursa transfer musim panas 2026.

Laporan itu pertama kali diungkap media Inggris The Sun yang menyebut Tottenham kini unggul atas AC Milan, klub lain yang juga telah lama memantau situasi Savinho. Manajer Tottenham Roberto De Zerbi diyakini menjadi sosok yang paling mendorong transfer ini.

Pelatih asal Italia tersebut melihat Savinho sebagai pemain yang sesuai dengan filosofi permainan yang ingin dibangun. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan kreativitas di sektor sayap dinilai menjadi nilai lebih yang dibutuhkan Spurs untuk menghadapi musim baru.

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Savinho sendiri menjalani musim yang tidak selalu mudah bersama Manchester City. Meski beberapa kali tampil menjanjikan, dia belum mampu mengamankan tempat sebagai pilihan utama di skuad. Situasi itu membuat peluang hengkang pada musim panas ini kembali terbuka.

Di sisi lain, AC Milan sebenarnya juga menunjukkan minat serius terhadap pemain berusia 22 tahun tersebut. Rossoneri bahkan sempat menjadikannya sebagai target utama setelah upaya mereka memburu Phil Foden dipastikan tidak berlanjut.

Foden diketahui telah memperpanjang kontraknya bersama Manchester City. Selain itu, nilai transfer dan beban finansial yang harus ditanggung membuat Milan memilih mengalihkan fokus kepada Savinho.

Klub Serie A tersebut dikabarkan telah menyiapkan skema transfer berupa peminjaman dengan kewajiban membeli secara permanen. Nilai paket transfer diperkirakan mencapai 50 hingga 55 juta euro.

Milan juga menilai Savinho sebagai sosok yang tepat untuk mengisi sektor kiri apabila Rafael Leao benar-benar meninggalkan San Siro. Saat ini Leao masih dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Fenerbahce, yang disebut harus menyiapkan dana minimal 50 juta euro jika ingin memboyong pemain Portugal itu.