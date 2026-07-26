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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 Juli 2026 | 19.46 WIB

Bagaimana Vinicius Junior Bisa Cocok dengan Sistem Mikel Arteta di Arsenal?

Bintang Real Madrid Vinicius Junior. (BeIN Sports) - Image

Bintang Real Madrid Vinicius Junior. (BeIN Sports)

JawaPos.com - Arsenal belum berhenti memperkuat skuad meski baru saja mengakhiri penantian panjang gelar Premier League. Setelah mendatangkan Christos Tzolis untuk mengisi sektor kiri, The Gunners kini dikabarkan membidik target yang jauh lebih ambisius: Vinicius Junior.

Meski peluang transfernya masih tergolong rumit, situasi kontrak Vinicius di Real Madrid membuat Arsenal terus memantau perkembangan. Jika kesempatan itu benar-benar terbuka, pemain asal Brasil tersebut bisa menjadi kepingan yang selama ini dibutuhkan Mikel Arteta untuk menyempurnakan lini serangnya.

Sayap Kiri Langsung Menjadi Milik Vinicius

Melansir Sports Illustrated, tak banyak perdebatan soal posisi ideal Vinicius jika bergabung ke Emirates Stadium. Pemain berusia 26 tahun itu hampir pasti akan langsung mengisi sisi kiri serangan.

Meski Arsenal telah merekrut Tzolis, kualitas Vinicius berada di level berbeda dan akan menjadikannya pilihan utama sejak hari pertama.

Karakter permainannya sangat jelas. Ia gemar memulai serangan dari sisi kiri, kemudian melakukan tusukan diagonal ke dalam menggunakan kaki kanan sebelum melepaskan tembakan atau mengirim umpan kepada rekan setim.

Musim lalu Arsenal kesulitan mendapatkan kontribusi gol secara konsisten dari sisi kiri. Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard belum mampu memberikan produktivitas yang diharapkan, sehingga kehadiran Vinicius berpotensi mengubah wajah serangan The Gunners secara signifikan.

Membuat Serangan Arsenal Lebih Seimbang

Selama beberapa musim terakhir, permainan Arsenal banyak bertumpu pada kombinasi Bukayo Saka dan Martin Odegaard di sisi kanan.

Akibatnya, banyak lawan memilih memusatkan perhatian untuk mematikan kreativitas kedua pemain tersebut. Kehadiran Vinicius akan memaksa lawan membagi fokus mereka.

Dengan ancaman besar di kedua sisi lapangan, Arsenal akan lebih sulit diprediksi. Ruang yang selama ini sulit didapat Saka berpotensi terbuka lebih lebar, sementara Vinicius sendiri memiliki kemampuan menciptakan peluang tanpa bergantung pada sistem.

Editor: Edi Yulianto
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