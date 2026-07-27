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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 18.47 WIB

Vinicius Junior Jadi Incaran Arsenal, Siap Perkuat Lini Serang Musim Baru 

vinicus junior (pinterest @nubia)
vinicus junior (pinterest @nubia
 
JawaPos.com – Arsenal mulai menyusun langkah besar untuk memperkuat sektor penyerangan dengan mengincar Vinicius Junior.
 
Dikutip dari The Chosun, belum ada pembicaraan resmi antara kedua klub, ketertarikan The Gunners terhadap Vinicius Junior sudah masuk dalam tahap pemantauan serius menjelang berakhirnya bursa transfer musim panas.
 
Arsenal tengah mengevaluasi sejumlah nama untuk menambah daya gedor di lini depan.
 
Selain Vinicius, klub asal London Utara itu juga mempertimbangkan Julian Alvarez, Yann Diomande, dan Bradley Barcola. Namun, Vinicius dinilai sebagai opsi paling bergengsi berkat kualitasnya sebagai salah satu penyerang sayap kiri terbaik di dunia.
 
Peluang transfer ini semakin menarik karena Vinicius kini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid.
 
Jika negosiasi perpanjangan kontrak tidak mencapai kesepakatan, Real Madrid berpotensi melepas sang pemain pada musim panas ini agar tidak kehilangannya secara gratis saat kontraknya habis tahun depan.
 
Keinginan Arsenal memperkuat sisi kiri serangan juga dipengaruhi perubahan komposisi skuad.
 
Klub telah melepas Leandro Trossard ke Beşiktaş dengan nilai transfer sekitar £17 juta, kemudian mendatangkan Kristos Choliss dari Club Brugge senilai £34 juta.
 
Sementara itu, performa Gabriel Martinelli pada musim lalu dinilai belum memenuhi ekspektasi setelah hanya mencetak satu gol di ajang Premier League.
 
Apabila transfer tersebut benar terwujud, kehadiran Vinicius diyakini akan memberikan suasana baru bagi permainan Arsenal.
 
Pemain yang finis sebagai runner-up Ballon d'Or 2024 itu dikenal memiliki kecepatan eksplosif, kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu, serta naluri mencetak gol yang menjadikannya salah satu penyerang sayap paling berbahaya di dunia.
 
Meski demikian, peluang kepindahan Vinicius masih berada pada tahap awal. Belum ada komunikasi resmi antara Arsenal dan Real Madrid, sementara masa depan sang pemain masih bergantung pada hasil negosiasi kontrak dengan klub raksasa Spanyol tersebut.
 
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil kedua belah pihak dalam beberapa pekan mendatang.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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