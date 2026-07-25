Resmi! Belgia Rekrut Mark van Bommel Sebagai Pelatih, Gantikan Rudi Garcia Usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Mantan gelandang Belanda Mark van Bommel resmi ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Belgia dan akan memulai tugasnya pada 15 Agustus. Van Bommel menggantikan Rudi Garcia yang dipastikan akan meninggalkan jabatannya pada 31 Juli setelah kontrak berakhir. Dalam pernyataan resminya, Van Bommel mengaku antusias menerima tantangan baru itu.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya. Belgia memiliki pemain-pemain luar biasa dan potensi yang sangat besar. Bersama staf teknis saya, kami ingin membangun tim yang disiplin, ambisius, dan cukup berani untuk bersaing dengan tim-tim terbaik,” ujar Van Bommel dikutip dari situs resmi RBFA.

Dilansir dari ESPN, pelatih berusia 47 tahun itu membawa pengalaman melatih dari sejumlah klub Eropa, termasuk PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg, dan Royal Antwerp FC. Namanya semakin diperhitungkan setelah sukses membawa Antwerp meraih gelar liga dan piala domestik pada 2023 yang sekaligus menjadi trofi liga pertama klub itu sejak 1957.

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Sebelum berkarier sebagai pelatih, Van Bommel dikenal sebagai gelandang tangguh yang pernah memperkuat klub-klub elite Eropa seperti Barcelona, Bayern Munich, dan AC Milan. Van Bommel juga menjadi bagian dari skuad Belanda yang mencapai final Piala Dunia 2010, sebelum kalah dari Spanyol.

Van Bommel menegaskan bahwa dirinya siap bekerja keras untuk meningkatkan performa tim dan membawa kebanggaan bagi masyaarakat Belgia. “Kesuksesan memang tidak pernah dijamin, tetapi kerja keras, kejujuran, dan komitmen merupakan hal yang pasti. Kami akan memberikan segalanya untuk membantu tim ini berkembang setiap hari dan membuat rakyat Belgia bangga,” tambahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Van Bommel akan didampingi oleh tiga asisten pelatih, yakni Boudewijn Zenden, Maarten Martens, serta Reinier Robbemond. Direktur olahraga federasi sepak bola Belgia Vincent Mannaert menyambut positif penunjukan Van Bommel. Mannaert menilai kombinasi pengalaman internasional sebagai pemain dan pelatih menjadi nilai tambah bagi Timnas Belgia.