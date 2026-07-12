Rudi Garcia Protes VAR Usai Belgia Tersingkir, Soroti Dugaan Handball Rodri di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Rudi Garcia menyesali kekalahan Belgia dari Spanyol pada laga perempat final Piala Dunia 2026. Ada dua hal yang paling disesalkan pelatih timnas Belgia itu, yakni ketidakberuntungan yang dialami timnya serta insiden handball pemain Spanyol yang luput dari pantauan VAR.

Garcia merasa Belgia tidak beruntung karena sejumlah pemain kunci harus meninggalkan lapangan akibat cedera.

Pada menit ke-71, kiper Thibaut Courtois harus digantikan Senne Lammens karena mengalami cedera otot.

Kesulitan Belgia semakin bertambah setelah kapten Youri Tielemans mengalami cedera pangkal paha saat pemanasan. Kevin De Bruyne juga terpaksa meninggalkan pertandingan pada menit ke-86.

"Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak kepada kami. Kami kehilangan kiper. Kami kehilangan kapten. Kami harus mengganti pemain pengganti yang diberikan kepada De Bruyne dan itu bukan bagian dari rencana permainan di akhir pertandingan," keluh Garcia.

Garcia juga menyoroti dugaan handball yang dilakukan Rodri di area penalti Spanyol.

Namun, insiden tersebut diabaikan oleh wasit Michael Oliver maupun VAR. Bagi Garcia, keputusan itu sangat mengecewakan karena terjadi saat Belgia harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 pada babak perempat final.

"Terlalu banyak hal yang terjadi. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana," katanya.