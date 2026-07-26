5 Pemain Chelsea yang Berpotensi Diboyong Enzo Maresca ke Manchester City

JawaPos.com - Manchester City memasuki babak baru setelah berakhirnya era Pep Guardiola. Kepergian sejumlah pemain senior membuat Enzo Maresca ditugaskan memimpin proses regenerasi skuad, dengan harapan tetap menjaga Man City di level tertinggi.

The Citizens sebenarnya sudah bergerak cepat dengan merekrut Elliot Anderson dalam transfer bernilai rekor klub. Namun, aktivitas mereka di bursa transfer diperkirakan belum selesai, terutama jika Rodri benar-benar hengkang.

Salah satu nama yang mulai dikaitkan dengan City adalah Pedro Neto. Kehadiran Maresca di Etihad membuka peluang reuni dengan beberapa mantan anak asuhnya di Chelsea.

Melansir Sports Illustrated, berikut lima pemain Chelsea yang berpotensi menjadi target Manchester City.

1. Pedro Neto Pedro Neto menjadi nama yang paling santer dikaitkan dengan Manchester City.

Pemain sayap asal Portugal itu tampil cukup penting di bawah arahan Maresca saat masih menangani Chelsea. Selama bekerja sama, Neto mencatatkan 77 penampilan dengan kontribusi 27 gol dan assist.

Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta fleksibilitas bermain di kedua sisi sayap membuatnya dinilai cocok mengisi kebutuhan Man City di sektor penyerangan.

2. Malo Gusto Posisi bek kanan menjadi salah satu area yang membutuhkan tambahan kedalaman skuad.

Malo Gusto dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang berkat kemampuannya menyerang maupun bertahan. Namun, nilai transfer yang diperkirakan mencapai GBP 75 juta menjadi tantangan terbesar jika City benar-benar ingin merekrutnya.

3. Moises Caicedo Jika Rodri benar-benar meninggalkan Etihad, Moises Caicedo menjadi salah satu kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut.

Gelandang asal Ekuador memiliki kemampuan bertahan, distribusi bola, dan intensitas permainan yang sesuai dengan gaya sepak bola Maresca. Meski demikian, peluang merekrutnya tetap tergolong sulit mengingat statusnya sebagai pemain penting Chelsea.