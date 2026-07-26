Real Madrid Terus Pantau Situasi Rodri Meski Manchester City Bertekad Mempertahankannya

Rodri Hernandez (Bein Sports)
JawaPos.com – Rodri Hernández kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas setelah dikabarkan semakin dekat dengan Real Madrid.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Berdasarkan laporan, hingga kini belum ada negosiasi resmi antara Real Madrid dan Manchester City, tetapi optimisme di internal klub Spanyol tersebut terus meningkat.
Real Madrid menilai gelandang tim nasional Spanyol itu sebagai sosok ideal untuk menjadi pemimpin baru di lini tengah sekaligus prioritas utama dalam rencana penguatan skuad.
Manchester City tetap berupaya mempertahankan Rodri karena menganggapnya sebagai pemain yang tidak tergantikan.
Gelandang berusia itu dinilai memiliki peran penting dalam mengatur tempo permainan, menjaga keseimbangan lini tengah, serta menjadi salah satu pemimpin di ruang ganti.
Oleh sebab itu, klub Inggris tersebut berusaha memperpanjang kontraknya atau setidaknya mempertahankannya hingga masa bakti saat ini berakhir.
Real Madrid memandang Rodri sebagai pemain yang mampu mengisi peran besar yang sebelumnya ditempati Toni Kroos dan Luka Modrić.
Kemampuan bertahan, distribusi bola, kepemimpinan, serta pengalamannya di pertandingan besar menjadi alasan utama klub menjadikannya target utama.
Penampilan impresif bersama tim nasional Spanyol, termasuk saat menjuarai UEFA Euro 2024 dan Piala Dunia FIFA 2026, semakin memperkuat keyakinan Real Madrid terhadap kualitas sang gelandang.
Meski optimisme terus berkembang, transfer Rodri masih bergantung pada sikap Manchester City dan keputusan pemain itu sendiri mengenai masa depannya.
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