Arsenal Incar Bruno Guimaraes, Newcastle Siapkan Danilo sebagai Opsi Pengganti

JawaPos.com - Newcastle United tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut gelandang asal Brasil Danilo Santos sebagai antisipasi jika mereka kehilangan Bruno Guimaraes pada bursa transfer 2026. Pasalnya, Arsenal dikabarkan siap meningkatkan upaya mereka untuk memboyong Guimaraes setelah mendapatkan sinyal positif bahwa sang pemain tertarik untuk bergabung.

Sebagai langkah antisipatif, Newcastle mulai mengarahkan perhatian pada Danilo. Gelandang yang saat ini memperkuat Botafogo itu dinilai sebagai sosok yang mampu mengisi peran Guimaraes jika transfer itu benar-benar terjadi. Danilo bergabung dengan Botafogo pada 2025 setelah menghabiskan dua setengah musim bersama Nottingham Forest.

Selain Newcastle, Danilo Santos juga dikaitkan dengan sejumlah klub besar seperti Palmeiras, Flamengo, dan Manchester United. Manajemen Newcastle menilai Danilo telah berkembang pesat dibandingkan saat pertama kali bergabung dengan Nottingham Forest pada awal 2023. Kematangan permainan dan pengalamannya menjadi pertimbangan utama dalam rencana perekrutan itu.

Dilansir dari ESPN, Newcastle juga memiliki keuntungan tersendiri dalam upaya mendekati Danilo. Direktur olahraga Newcastle United Ross Wilson sebelumnya menjabat posisi serupa di Nottingham Forest dan merupakan sosok yang bertanggung jawab atas perekrutan Danilo kala itu. Hubungan baik antara Wilson dan sang pemain diyakini dapat mempermudah proses negosiasi jika pembicaraan resmi dimulai.

Meskipun demikian, masa depan Guimaraes di Newcastle tetap menjadi faktor penentu. Arsenal disebut bersedia mengajukan tawaran di kisaran GBP 60 juta (sekitar Rp 1,4 triliun). Namun, Newcastle tidak berniat melepas sang gelandang dalam waktu dekat dan telah menolak kemungkinan melepas sang pemain dengan nilai yang ditawarkan.

Saat ini, Newcastle juga tengah melakukan pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Guimaraes. Klub berada dalam posisi tawar yang cukup kuat mengingat kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.