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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.48 WIB

Disambut Hangat Penggemar, Lionel Messi Pilih Beristirahat di Rosario Bersama Keluarga

lionel messi (x @wearemessi)

 

 
JawaPos.com – Usai menelan kekecewaan di final Piala Dunia 2026, Lionel Messi memilih kembali ke Rosario, Argentina, untuk menikmati waktu bersama keluarga.
 
Dilansir dari The Chosun, Messi tiba sekitar tanggal 21 Juli dengan penerbangan charter dari Fort Lauderdale, Florida, sebelum langsung menuju kediamannya di kawasan Funès tanpa menghadiri agenda penyambutan resmi.
 
Kepulangan Messi disambut antusias para penggemar. Sejak dini hari, ratusan fans telah memadati area bandara sambil membawa bendera Argentina dan berbagai spanduk berisi pesan dukungan.
 
Tulisan seperti "Messi adalah legenda. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan" hingga "Argentina akan selalu mencintaimu" menjadi bukti besarnya apresiasi publik terhadap sang megabintang, meski gagal membawa negaranya mempertahankan gelar juara dunia.
 
Messi bersama sang istri, Antonella Roccuzzo, dan ketiga putra mereka. Di Rosario, ia juga bertemu ayahnya, Jorge Messi, yang saat ini tengah menjalani perawatan di kota tersebut.
 
Momen berkumpul bersama keluarga diyakini menjadi cara terbaik bagi pemain berusia 39 tahun itu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah menjalani turnamen yang sangat melelahkan.
 
Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 setelah perpanjangan waktu pada laga final Piala Dunia 2026.
 
Meski tampil impresif dengan koleksi delapan gol, Messi gagal meraih penghargaan Sepatu Emas karena kalah dari Kylian Mbappé, yang mengakhiri turnamen dengan 10 gol.
 
Mbappé juga kini melampaui rekor gol Messi di putaran final Piala Dunia dengan total 22 gol, sementara Messi mengoleksi 21 gol.
 
Berbeda dengan skuad Argentina yang kembali ke Buenos Aires bersama pelatih Lionel Scaloni sehari lebih awal, Messi memilih pulang secara terpisah bersama keluarganya.
 
Keputusan tersebut diambil agar ia dapat menikmati waktu istirahat yang lebih tenang sebelum kembali menjalani aktivitas profesional.
 
Setelah beberapa hari memulihkan diri di Rosario, Messi dijadwalkan kembali ke Amerika Serikat pada akhir Juli atau awal Agustus untuk bergabung dengan Inter Miami.
 
Ia akan mempersiapkan diri menghadapi lanjutan musim Major League Soccer (MLS) serta kompetisi Leagues Cup, dengan harapan bisa kembali tampil maksimal bersama klubnya.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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