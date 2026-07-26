Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 Juli 2026 | 20.11 WIB

5 Transfer Liga Inggris yang Mungkin Terlewat Selama Piala Dunia 2026, Xabi Alonso Mulai Bergerak

Piala Dunia 2026 menyita perhatian publik, tetapi klub-klub Premier League tetap aktif di bursa transfer. Berikut lima transfer yang mungkin luput dari perhatian, termasuk rekrutan pertama Xabi Alonso di Chelsea. (Instagram/@xabialonso)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 memang menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola. Namun, di balik euforia turnamen terbesar dunia itu, aktivitas bursa transfer tetap berjalan tanpa henti.

Sejumlah klub Premier League diam-diam menyelesaikan perekrutan pemain baru. Bahkan, pelatih anyar Chelsea, Xabi Alonso, langsung bergerak cepat dengan mendatangkan rekrutan pertamanya, sementara Newcastle United juga tetap agresif meski kehilangan beberapa pemain penting.

Melansir Mirror, berikut lima transfer Liga Inggris yang mungkin terlewat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.

1. Illan Meslier ke Arsenal (Gratis)

Arsenal akhirnya menemukan pelapis baru untuk David Raya setelah merekrut Illan Meslier secara cuma-cuma usai kontraknya bersama Leeds United berakhir.

Kiper asal Prancis itu sempat digadang-gadang sebagai salah satu penjaga gawang muda terbaik di Premier League. Namun, sejumlah kesalahan yang dilakukannya membuat posisinya di Leeds tergeser.

Meski begitu, di usia 26 tahun Meslier masih memiliki peluang untuk menghidupkan kembali kariernya bersama The Gunners sebagai pelapis Raya.

2. Marco Palestra ke Chelsea (GBP 47 Juta)

Era Xabi Alonso di Chelsea langsung dimulai dengan perekrutan Marco Palestra dari Atalanta.

Bek sayap berusia 21 tahun itu sebelumnya hampir bergabung dengan Inter Milan. Namun, Chelsea bergerak lebih cepat dan menuntaskan transfer senilai GBP 47 juta.

Palestra tampil impresif musim lalu saat menjalani masa peminjaman di Cagliari hingga dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A. Kemampuannya bermain dalam formasi empat maupun tiga bek menjadi salah satu alasan Alonso menginginkannya.

3. Bazoumana Toure ke Newcastle United (GBP 43 Juta)

Meski kehilangan Anthony Gordon dan Sandro Tonali, Newcastle tetap aktif di bursa transfer.

The Magpies menggelontorkan GBP 43 juta untuk memboyong winger muda Pantai Gading, Bazoumana Toure, dari Hoffenheim.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Rumor Transfer Liga Inggris: Manchester United Jajaki Transfer Ismaila Sarr, Arsenal Bergerak Berburu Julian Alvarez - Image
Sepak Bola Dunia

Rumor Transfer Liga Inggris: Manchester United Jajaki Transfer Ismaila Sarr, Arsenal Bergerak Berburu Julian Alvarez

Kamis, 23 Juli 2026 | 17.56 WIB

Ditawari Gaji 6 Kali Lipat, Alassana Jata Tolak Tawaran Persija Pilih Bertahan di Tim Kasta Ketiga Liga Inggris Notts County - Image
Sepak Bola Indonesia

Ditawari Gaji 6 Kali Lipat, Alassana Jata Tolak Tawaran Persija Pilih Bertahan di Tim Kasta Ketiga Liga Inggris Notts County

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12.48 WIB

Menuju Musim Baru Liga Inggris, Coventry City Resmi Rekrut Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt - Image
Sepak Bola Dunia

Menuju Musim Baru Liga Inggris, Coventry City Resmi Rekrut Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt

Jumat, 17 Juli 2026 | 23.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore