5 Transfer Liga Inggris yang Mungkin Terlewat Selama Piala Dunia 2026, Xabi Alonso Mulai Bergerak

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 memang menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola. Namun, di balik euforia turnamen terbesar dunia itu, aktivitas bursa transfer tetap berjalan tanpa henti.

Sejumlah klub Premier League diam-diam menyelesaikan perekrutan pemain baru. Bahkan, pelatih anyar Chelsea, Xabi Alonso, langsung bergerak cepat dengan mendatangkan rekrutan pertamanya, sementara Newcastle United juga tetap agresif meski kehilangan beberapa pemain penting.

Melansir Mirror, berikut lima transfer Liga Inggris yang mungkin terlewat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.

1. Illan Meslier ke Arsenal (Gratis) Arsenal akhirnya menemukan pelapis baru untuk David Raya setelah merekrut Illan Meslier secara cuma-cuma usai kontraknya bersama Leeds United berakhir.

Kiper asal Prancis itu sempat digadang-gadang sebagai salah satu penjaga gawang muda terbaik di Premier League. Namun, sejumlah kesalahan yang dilakukannya membuat posisinya di Leeds tergeser.

Meski begitu, di usia 26 tahun Meslier masih memiliki peluang untuk menghidupkan kembali kariernya bersama The Gunners sebagai pelapis Raya.

2. Marco Palestra ke Chelsea (GBP 47 Juta) Era Xabi Alonso di Chelsea langsung dimulai dengan perekrutan Marco Palestra dari Atalanta.

Bek sayap berusia 21 tahun itu sebelumnya hampir bergabung dengan Inter Milan. Namun, Chelsea bergerak lebih cepat dan menuntaskan transfer senilai GBP 47 juta.

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Palestra tampil impresif musim lalu saat menjalani masa peminjaman di Cagliari hingga dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A. Kemampuannya bermain dalam formasi empat maupun tiga bek menjadi salah satu alasan Alonso menginginkannya.

3. Bazoumana Toure ke Newcastle United (GBP 43 Juta) Meski kehilangan Anthony Gordon dan Sandro Tonali, Newcastle tetap aktif di bursa transfer.