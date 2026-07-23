Rumor Transfer Liga Inggris: Manchester United Jajaki Transfer Ismaila Sarr, Arsenal Bergerak Berburu Julian Alvarez

Striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, didekati Arsenal. (Alex Caparros/UEFA)
JawaPos.com – Bursa transfer musim panas masih jauh dari kata selesai, apalagi persiapan untuk klub-klub Liga Inggris yang pastinya ingin mempersiapkan dengan matang susunan dan materi pemain untuk menatap musim 2026/2027.
Mulai dari sang juara bertahan, Arsenal yang sudah mendatangkan Christos Tzolis, serta peringkat kedua musim lalu, Manchester City, rela menggelontorkan GBP 116 juta untuk jasa Elliot Anderson dari Nottingham Forest.
Kemudian baru-baru ini Chelsea menyusul menghamburkan GBP 117 juta demi menikung The Gunners dalam perebutan Morgan Rogers, gelandang serba bisa Aston Villa yang menjadi bahan pembicaraan pasar transfer di Inggris.
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Tetapi dengan berbagai saga transfer yang telah selesai dengan nominal yang luar biasa, belanja jajaran tim-tim liga Inggris tentu masih belum selesai, berikut beberapa rumor baru tim Premier League terhadap target pemain yang diincarnya.
Menurut laporan Sport Witness, Jhon Lucumi menjadi incaran Manchester United untuk memperkuat lini pertahanan sebagai opsi pengganti sementara Matthijs de Ligt yang masih menjalani pemulihan cedera punggung jangka panjang di akhir musim lalu.
Setan Merah disebut telah “bergerak” untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan terkait Lucumi. Melansir dari FotMob untuk nilai transfer pemain berkebangsaan Kolombia ini sebesar EUR 17.5 juta.
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Sementara dalam segi belanja memperkuat lini serang, kini anak asuhan Michael Carrick dikabarkan melakukan penjajakan terhadap winger Crystal Palace, Ismaila Sarr, usai gagal mendapatkan Crysencio Summerville yang memilih hengkang ke Al-Hilal.
FootMercato menyebut United telah mengumpulkan informasi mengenai pemain berusia 28 tahun tersebut seiring tim pemantau bakat dan perekrutan mereka menjajaki sejumlah opsi lain untuk memperkuat skuad sebelum jendela transfer ditutup.
Sedangkan untuk saga transfer gelandang AS Roma, Manu Kone, tim bermarkas di Old Trafford ini bakal menghadapi banyak persaingan dari raksasa lain, seperti Arsenal dan Inter Milan yang juga berminat akan jasa pemain tengah berkebangsaan Prancis itu.
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