Ditawari Gaji 6 Kali Lipat, Alassana Jata Tolak Tawaran Persija Pilih Bertahan di Tim Kasta Ketiga Liga Inggris Notts County

JawaPos.com - Persija Jakarta dikabarkan harus mengubur harapan untuk mendapatkan jasa penyerang asal Gambia Alassana Jata pada bursa transfer super league musim ini. Meski disebut mendapat tawaran gaji yang nilainya mencapai enam kali lipat dari pendapatannya saat ini, sang striker memilih tetap melanjutkan karir bersama Notts County di Inggris.

Keputusan Alassana Jata tersebut cukup mengejutkan karena tawaran dari Persija disebut sangat menggiurkan dari sisi finansial. Namun, faktor olahraga dan keberlanjutan karir di sepak bola Eropa menjadi pertimbangan utama dibandingkan nilai kontrak yang lebih besar.

Saat ini Alassana Jata masih terikat kontrak dengan Notts County hingga Juni 2027. Klub berjuluk The Magpies itu kini berkompetisi di League One atau kasta ketiga Liga Inggris setelah berhasil promosi pada musim lalu.

Sejak bergabung dengan Notts County pada Februari 2024, penyerang berusia 27 tahun itu berkembang menjadi salah satu pemain penting di lini depan. Dalam dua musim terakhir, Jata berhasil mencatatkan 36 gol dari 76 penampilan di semua kompetisi.

Produktivitas tersebut membuat namanya mulai menarik perhatian sejumlah klub. Termasuk Persija Jakarta yang disebut berusaha memboyongnya ke Indonesia untuk memperkuat sektor penyerangan menghadapi musim baru.

Dengan postur menjulang 1,92 meter, Jata dikenal sebagai penyerang tengah yang kuat dalam duel udara sekaligus mampu menjadi target man di kotak penalti. Selain mengandalkan kekuatan fisik, dia juga memiliki penyelesaian akhir yang cukup tajam sehingga menjadi salah satu striker yang diperhitungkan di League One.

Sebelum bersinar bersama Notts County, perjalanan karier Jata dimulai di Gambia bersama Real de Banjul. Dia kemudian melanjutkan petualangan ke Estonia bersama Paide Linnameeskond sebelum bergabung dengan klub Denmark, Viborg FF.

Di Viborg, kariernya semakin berkembang dan ia turut membantu klub tersebut menjuarai Danish 1st Division musim 2020/2021. Setelah beberapa musim bermain di Denmark, Jata akhirnya menerima pinangan Notts County pada awal 2024.