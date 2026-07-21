Tynan Thompson Gabung Manchester United, Winger Muda Tottenham Siap Bersaing di Tim Senior The Red Devils

JawaPos.com - Manchester United kembali menunjukkan keseriusannya membangun masa depan klub dengan mendatangkan talenta muda berbakat. Kali ini, Setan Merah resmi mengamankan jasa Tynan Thompson dari Tottenham Hotspur.

Winger berusia 18 tahun itu disebut menjadi salah satu prospek terbaik di akademi Tottenham setelah tampil tajam sepanjang musim lalu. Transfer Tynan Thompson menjadi salah satu langkah strategis Manchester United pada bursa transfer musim panas 2026.

Klub asal Old Trafford Manchester United dikabarkan mengeluarkan dana awal sebesar 4 juta poundsterling atau sekitar Rp 88 miliar. Nilai transfer tersebut masih bisa meningkat hingga total 8 juta poundsterling apabila berbagai klausul bonus berhasil dipenuhi.

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Selain itu, Tottenham juga menyertakan klausul penjualan kembali sebesar 15 persen apabila Thompson dilepas Manchester United di masa mendatang. Kepindahan pemain muda asal Inggris tersebut bukan hanya dipengaruhi nilai transfer.

Manchester United disebut memberikan proyek jangka panjang yang menarik, termasuk kesempatan untuk berkembang bersama skuad utama apabila mampu menunjukkan performa yang konsisten. Jaminan itu diyakini menjadi salah satu alasan Thompson memilih meninggalkan Tottenham.

Meski masih berusia 18 tahun, dia dipandang memiliki kualitas yang siap diasah untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris. Sepanjang musim lalu, Thompson tampil impresif bersama tim akademi Tottenham.

Bermain sebagai sayap kiri, dia berhasil mencetak 13 gol dalam 26 pertandingan. Catatan tersebut membuat namanya mulai mencuri perhatian sejumlah klub Premier League.

Meski belum sempat melakoni debut bersama tim senior Spurs, Thompson beberapa kali merasakan atmosfer pertandingan besar. Dia sempat masuk daftar pemain cadangan Tottenham pada laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan Borussia Dortmund, meski akhirnya belum mendapatkan kesempatan bermain.