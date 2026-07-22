Tinggalkan Akademi Tottenham Hotspur, Elijah Upson Pilih Ikuti Jejak sang Ayah di Arsenal

JawaPos.com - Klub Premier League Arsenal resmi mengontrak bek muda Elijah Upson dengan status profesional setelah sang pemain memutuskan meninggalkan Tottenham Hotspur. Elijah merupakan putra dari mantan bek Arsenal dan timnas Inggris, Matthew Upson.

Pemain berusia 18 tahun itu sebelumnya menimba ilmu di akademi Tottenham Hotspur dan dilaporkan sempat ditawari kontrak lanjutan setelah masa beasiswa akademinya berakhir pada akhir Juni. Namun, Elijah memilih hijrah ke rival sekota untuk membuka peluang baru.

Bek tengah muda itu mengikuti jejak sang ayah yang juga bergabung dengan Arsenal pada usia 18 tahun, tepatnya pada 1997. Kesamaan perjalanan itu menjadi momen spesial bagi Elijah, meski sang pemain menegaskan ingin membangun namanya sendiri di klub itu.

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“Ini perasaan yang luar biasa, saya sangat bangga bisa berada di sini. Menyenangkan bisa berbagi momen ini bersama keluarga. Ayah saya juga bergabung dengan klub ini di usia yang sama, jadi itu pengalaman yang berharga. Namun, saya ingin menciptakan jalan saya sendiri,” ujar Elijah dikutip dari situs resmi klub.

Elijah juga mengungkapkan bahwa lingkungan klub menjadi faktor utama dalam keputusannya bergabung. Secara karakteristik, Elijah sendiri dikenal sebagai bek tengah yang kuat dan dominan di area pertahanan.

Elijah memiliki kemampuan duel udara yang menjadi salah satu keunggulan utamanya, sekaligus mampu memberikan ancaman saat situasi bola mati di area lawan. Selain itu, Elijah juga terus mengasah kemampuan distribusi bola, khususnya dalam umpan jarak jauh.

“Saya cukup kuat dalam duel udara, itu salah satu kelebihan saya. Saya juga terus meningkatkan kemampuan passing, terutama umpan panjang, agar bisa berkontribusi lebih dalam permainan,” tambah dia.

Dalam memilih Arsenal, Elijah juga mempertimbangkan jalur pengembangan pemain muda ke tim utama. Elijah terinspirasi oleh duet bek tengah utama klub, yakni William Saliba dan Gabriel Magalhaes yang tampil impresif dalam beberapa musim terakhir.