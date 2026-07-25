Rumor Transfer: Real Madrid Kembali Buka Peluang Rekrut Rodri Usai Bersinar di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Real Madrid dikabarkan kembali membuka peluang untuk merekrut Rodri setelah gelandang Manchester City itu tampil impresif bersama Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

Beberapa pekan lalu, nama Rodri sempat dicoret dari daftar target Los Blancos. Presiden klub Florentino Perez disebut masih menyimpan keraguan terhadap kondisi fisik sang pemain, sementara pelatih anyar Jose Mourinho lebih menginginkan gelandang dengan karakter berbeda.

Namun, performa luar biasa Rodri saat mengantar Spanyol menjadi juara dunia membuat situasinya berubah.

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Gelandang berusia 30 tahun itu bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen berkat penampilan dominannya sepanjang fase gugur, termasuk saat menghadapi Prancis di semifinal dan Argentina pada partai final.

Performa di Piala Dunia Ubah Pandangan Madrid Melansir ESPN, sejumlah sumber menyebut keberhasilan Rodri mengembalikan performa terbaiknya telah mengubah pandangan beberapa petinggi Real Madrid.

Direktur Jenderal Jose Angel Sanchez dan Kepala Pemandu Bakat Juni Calafat disebut menjadi sosok yang paling mendorong perubahan sikap tersebut. Mereka kini kembali melihat Rodri sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Los Blancos.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi maupun negosiasi antara Real Madrid dan Manchester City.

Cedera Masih Jadi Pertimbangan Salah satu alasan utama Madrid sempat mengurungkan niat merekrut Rodri adalah riwayat cederanya.

Rodri masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami robek ligamen lutut pada September 2024. Selain itu, ia juga dikabarkan akan menjalani operasi kecil untuk mengatasi masalah pada punggungnya musim panas ini, meski diperkirakan tidak akan membuatnya absen dalam waktu lama.

Real Madrid juga belajar dari pengalaman beberapa musim terakhir ketika David Alaba dan Dani Carvajal membutuhkan waktu panjang untuk pulih dari cedera lutut serius.