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Bramasta JP
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.02 WIB

Fiorentina Bidik Wonderkid Real Madrid Franco Mastantuono, Los Blancos Hanya Buka Opsi Pinjaman

Pemain muda Real Madrid Franco Mastantuono kemungkinan bakal dipinjamkan demi menit bermain. (Dok. Real) - Image

Pemain muda Real Madrid Franco Mastantuono kemungkinan bakal dipinjamkan demi menit bermain. (Dok. Real)

JawaPos.com - Fiorentina Bidik Wonderkid Real Madrid Franco Mastantuono, Los Blancos Hanya Buka Opsi Pinjaman

Fiorentina terus bergerak aktif pada bursa transfer musim panas 2026. Klub berjuluk La Viola itu kini dikabarkan mengincar wonderkid Real Madrid, Franco Mastantuono, untuk memperkuat lini serang menghadapi musim baru.

Pemain berusia 18 tahun tersebut disebut kesulitan mendapatkan menit bermain di skuad utama Real Madrid. Situasi itu membuka peluang bagi Fiorentina untuk memboyongnya dengan status pinjaman.

Fiorentina Sudah Lakukan Pendekatan

Menurut laporan pakar transfer Italia, Alfredo Pedulla, yang mengutip CalcioMercato, Fiorentina telah memasukkan nama Mastantuono ke dalam daftar target utama.

Informasi serupa disampaikan jurnalis Fiorentina, Flavio Ognissanti. Ia menyebut La Viola sudah melakukan pendekatan awal kepada pemain asal Argentina yang juga memiliki paspor Italia tersebut.

Real Madrid Tolak Opsi Pembelian

Namun, Fiorentina bukan satu-satunya klub yang menginginkan Mastantuono.

Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa lebih dari lima klub dari Spanyol maupun negara lain telah menunjukkan minat kepada pemain muda tersebut.

Meski demikian, Real Madrid memiliki syarat yang tidak bisa ditawar.

"Syarat yang ditetapkan Madrid sangat jelas. Los Blancos hanya bersedia membahas kesepakatan peminjaman murni tanpa opsi pembelian pada masa depan," ungkap Romano.

Selain itu, klub peminjam juga harus mampu menjamin Mastantuono mendapatkan menit bermain secara reguler sepanjang musim.

Editor: Hendra
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