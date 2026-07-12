Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Thibaut Courtois Ingin Istirahat 1 Tahun dari Timnas Belgia

Thibaut Courtois setelah laga kekalahan timnas Belgia lawan Spanyol. (Dok. IG/@belgianreddevils)
JawaPos.com - Kiper Thibaut Courtois mengumumkan untuk rehat sejenak dari sepak bola internasional atau bermain untuk tim nasional Belgia setelah tersingkir dari perempat final Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.
"Saya ingin beristirahat selama satu tahun tanpa bermain untuk timnas Belgia. Mungkin saya akan kembali untuk kualifikasi Euro 2028, tetpi pada akhirnya itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh Federasi," kata Courtois yang dikutip dari AS pada Sabtu (11/7).
Meski begitu, Courtois mengatakan bahwa bila keputusannya tidak diterima oleh pihak Federasi Sepak Bola Belgia (RBFA), maka kekalahan 1-2 oleh Spanyol di perempat final adalah pertandingan terakhirnya bersama Belgia.
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Kiper berusia 34 tahun itu telah menjadi andalan Belgia selama hampir 15 tahun. Sejak menjalani debut internasional pada November 2011, mantan pemain Chelsea dan Atletico Madrid tersebut telah mengoleksi 115 penampilan bersama tim nasional.
Belgia dijadwalkan menjalani enam pertandingan UEFA Nations League hingga akhir tahun ini. Setelah itu, De Rode Duivels baru akan kembali berlaga pada Kualifikasi Piala Eropa 2028 yang dimulai pada Maret tahun depan.
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