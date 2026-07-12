Profil 4 Tim Semifinalis Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 menyisakan empat negara yang pernah mengangkat trofi. Takni timnas Prancis, Spanyol, Inggris, dan juara bertahan Argentina.

Timnas Prancis akan menghadapi Spanyol pada semifinal pertama. Sedangkan Argentina berjumpa Inggris pada pertandingan empat besar lainnya.

Keempat tim melaju dengan karakter berbeda, mulai dari keseimbangan permainan Prancis, pertahanan kokoh Spanyol, ketangguhan Inggris, hingga daya juang Argentina. Berikut profil empat semifinalis Piala Dunia 2026, berdasarkan laman FIFA.

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Timnas Prancis Prestasi terbaik di Piala Dunia: Juara 1998 dan 2018.

Jalur menuju semifinal: Menang 3-1 atas Senegal (Grup I); menang 3-0 atas Irak (Grup I); menang 4-1 atas Norwegia (Grup I); menang 3-0 atas Swedia (32 besar); menang 1-0 atas Paraguay (16 besar); menang 2-0 atas Maroko (perempat final).

Penampil terbaik: Kylian Mbappe, delapan gol dan tiga assist.

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Prancis berpeluang mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kali secara beruntun setelah menjadi juara pada 2018 dan finis sebagai runner-up pada 2022. Sebelumnya, hanya Jerman Barat pada 1982, 1986, dan 1990 serta Brasil pada 1994, 1998, dan 2002 yang menembus tiga final berturut-turut.

Les Bleus menjadi satu-satunya semifinalis yang memenangi seluruh enam pertandingan tanpa membutuhkan perpanjangan waktu. Pasukan Didier Deschamps mencetak 16 gol, hanya kebobolan dua kali, dan selalu mencatat clean sheet dalam tiga laga fase gugur.