Putra Vincent Rompies, Gahan Adriel Ikut Elite Performance Camp Como 1907, Dipantau Langsung Cesc Fàbregas

Grahan Adriel Rompies mengikuti Elite Performance Camp Como 1907. (Como 1907)
JawaPos.com - Nama Gahan Adriel Rompies mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Putra kedua presenter dan musisi Vincent Rompies itu baru saja menyelesaikan Como 1907 Elite Performance Camp, sebuah program pembinaan pemain muda yang digelar oleh klub Serie A Italia, Como 1907.
Di usia yang baru menginjak 16 tahun, Gahan mendapat kesempatan merasakan atmosfer pembinaan di lingkungan klub profesional Eropa.
Program ini bukan sekadar football camp biasa karena seluruh kegiatan berlangsung di fasilitas latihan tim utama Como 1907 dan diikuti pemain-pemain muda dari berbagai negara.
Selama mengikuti Elite Performance Camp, para peserta mendapatkan materi latihan dengan standar profesional.
Mereka juga berkesempatan menunjukkan kemampuan di hadapan jajaran pelatih Como 1907. Menariknya, program tersebut turut dipantau langsung oleh pelatih kepala Como 1907, Cesc Fàbregas.
Bagi Gahan, pengalaman ini menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola muda.
Bermain di lingkungan yang kompetitif memberikan banyak pelajaran, mulai dari disiplin, intensitas latihan, hingga tuntutan bermain dengan tempo tinggi yang menjadi ciri sepak bola Eropa.
Gahan sendiri berposisi sebagai pemain bertahan. Ia dikenal memiliki fleksibilitas karena mampu dimainkan sebagai bek kiri (left back), bek tengah (center back), maupun bek kanan (right back).
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan