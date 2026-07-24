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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 Juli 2026 | 14.26 WIB

Putra Vincent Rompies, Gahan Adriel Ikut Elite Performance Camp Como 1907, Dipantau Langsung Cesc Fàbregas

Grahan Adriel Rompies mengikuti Elite Performance Camp Como 1907. (Como 1907) - Image

Grahan Adriel Rompies mengikuti Elite Performance Camp Como 1907. (Como 1907)

JawaPos.com - Nama Gahan Adriel Rompies mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Putra kedua presenter dan musisi Vincent Rompies itu baru saja menyelesaikan Como 1907 Elite Performance Camp, sebuah program pembinaan pemain muda yang digelar oleh klub Serie A Italia, Como 1907.

Di usia yang baru menginjak 16 tahun, Gahan mendapat kesempatan merasakan atmosfer pembinaan di lingkungan klub profesional Eropa. 

Program ini bukan sekadar football camp biasa karena seluruh kegiatan berlangsung di fasilitas latihan tim utama Como 1907 dan diikuti pemain-pemain muda dari berbagai negara.

Selama mengikuti Elite Performance Camp, para peserta mendapatkan materi latihan dengan standar profesional. 

Mereka juga berkesempatan menunjukkan kemampuan di hadapan jajaran pelatih Como 1907. Menariknya, program tersebut turut dipantau langsung oleh pelatih kepala Como 1907, Cesc Fàbregas.

Bagi Gahan, pengalaman ini menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola muda. 

Bermain di lingkungan yang kompetitif memberikan banyak pelajaran, mulai dari disiplin, intensitas latihan, hingga tuntutan bermain dengan tempo tinggi yang menjadi ciri sepak bola Eropa.

Gahan sendiri berposisi sebagai pemain bertahan. Ia dikenal memiliki fleksibilitas karena mampu dimainkan sebagai bek kiri (left back), bek tengah (center back), maupun bek kanan (right back). 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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