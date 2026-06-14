Agen Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ungkap Masa Depan Sang Pemain, Kembali ke Como 1907?

JawaPos.com - Masa depan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, masih menjadi pertanyaan. Manuel Montipo selaku agen mengungkap masa depan sang pemain.

Emil Audero tampil impresif bersama Cremonese di Liga Italia 2025/2026. Tapi sayang, kiper berusia 29 tahun itu gagal membawa timnya selamat dari degradasi setelah finis di posisi 18 klasemen akhir Liga Italia 2025/2026.

Padahal, performa Emil Audero bersama Cremonese cukup ciamik. Berstatus sebagai kiper utama, ia sukses mencatatkan 11 cleansheet. Tapi, dewi fortuna belum berpihak pada I Grigiorossi -julukan Cremonese- karena harus turun ke kasta kedua.

Seiring kegagalan tersebut, berakhir pula masa pinjaman Emil Audero bersama Cremonese. Kini, ia kembali ke klub pemiliknya, Como 1907. Situasi tersebut membuat masa depan kiper Timnas Indonesia itu menjadi misteri.

Sebagai agen, Montipo pun belum bisa memastikan masa depan Emil Audero. Yang pasti, sang pemain akan berdiskusi dengan Como 1907 untuk membahas lebih lanjut terkait masa depannya. Apakah akan bermain untuk skuad I Lariani -julukan Como 1907- atau tidak.

"Audero kembali ke Como setelah masa pinjamannya di Cremonese berakhir, dan kami akan bertemu dengan pihak Como untuk membahas langkah selanjutnya," kata Montipo, dilansir dari FC Inter 1908, Minggu (14/6/2026).

Montipo meminta semua pihak untuk bersabar menunggu kepastian masa depan Emil Audero di Como 1907. Menurutnya, untuk saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan soal transfer, mengingat jendela transfer baru dibuka pada bulan depan.

"Kita lihat saja perkembangan situasinya, tapi masih terlalu dini. Ada rumor, tetapi jendela transfer dibuka pada 1 Juli. Masih terlalu dini," terang Montipo.