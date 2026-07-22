Jadi Pemain Baru Persija Jakarta, Ini 3 Pencapaian Terbaik Nadeo Argawinata Musim Lalu!

Nadeo Argawinata kiper baru Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mendatangkan Nadeo Argawinata untuk memperkuat musim 2026/2027. Sang kiper baru tersebut telah menandatangani kontrak hingga 2031.
Nadeo Argawinata datang ke Persija dengan membawa performa apiknya bersama Borneo FC Samarinda musim 2025/2026. Nah, berikut ini merupakan tiga pencapaian terbaiknya musim lalu.
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Performa gemilang ditampilkan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang Borneo FC. Melansir laman I League, dia melakukan 135 penyelamatan hingga pekan ke-34.
Kiper 29 tahun tersebut mampu mengalahkan jumlah penyelamatan empat kiper lainnya. Mereka adalah Mike Hauptmeijer (131 saves), Cahya Supriyadi (107 saves), Igor Rodrigues (105 saves), dan Sonny Stevens (102 saves).
Dengan jumlah 135 saves, Nadeo mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Musim lalu, kiper timnas Indonesia tersebut mengoleksi 12 clean sheet yang kalah dari Teja Paku Alam dengan total 18 clean sheet.
Persija tampak tidak ragu untuk merekrut Nadeo sebagai kipernya musim depan. Sebab, kiper dengan tinggi 1,88 meter tersebut terpilih sebagai Kiper Terbaik Super League 2025/2026.
Kedatangan Nadeo ke Persija diiringi dengan perasaan bangga. Menurutnya, Persija merupakan salah satu tim besar di Indonesia dan dia siap bekerja keras untuk musim depan.
"Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa. Saya siap bekerja keras, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan berjuang bersama tim untuk meraih prestasi," kata Nadeo Argawinata yang dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (22/7).
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