Michael Olise Putuskan Bertahan di Bayern Munchen dan Tutup Peluang Bergabung dengan Real Madrid

Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com – Michael Olise memutuskan untuk tetap bertahan di Bayern Munchen sekaligus menutup peluang bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada manajemen Bayern Munchen setelah muncul berbagai spekulasi mengenai masa depannya.
Dengan sikap tersebut, Olise menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek jangka panjang bersama klub asal Jerman itu.
Keputusan Olise menjadi kabar baik bagi Bayern Munchen yang sebelumnya khawatir kehilangan salah satu pemain andalan di lini serang.
Pemain sayap asal Prancis itu tampil konsisten sejak bergabung dengan Bayern dan menjadi bagian penting dalam skema permainan tim.
Kemampuannya bermain di beberapa posisi menyerang membuatnya menjadi salah satu aset berharga bagi klub.
Performa impresif Olise juga berlanjut bersama Tim Nasional Prancis pada Piala Dunia FIFA 2026. Kecepatan, kreativitas, serta kemampuan menciptakan peluang menjadikannya salah satu pemain yang paling menonjol sepanjang turnamen.
Penampilan tersebut semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik sepak bola Eropa.
Meski demikian, ketertarikan Real Madrid terhadap Olise diperkirakan tidak akan sepenuhnya berakhir. Klub asal Spanyol itu masih memandang pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai sosok yang sesuai dengan strategi perekrutan mereka.
Namun, untuk saat ini, keputusan Olise bertahan di Bayern Munchen membuat peluang kepindahan ke Real Madrid resmi tertutup.
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