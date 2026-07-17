Legenda Real Madrid Keylor Navas Prediksi Argentina Kalahkan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina terus memunculkan berbagai prediksi dari tokoh-tokoh sepak bola dunia.

Salah satu yang ikut memberikan pandangannya adalah mantan kiper Real Madrid sekaligus legenda tim nasional Kosta Rika, Keylor Navas.

Menurutnya, duel perebutan gelar juara dunia akan berlangsung sangat seimbang, tetapi Argentina memiliki sedikit keunggulan berkat kehadiran Lionel Messi.

Pendapat Navas langsung menjadi perhatian karena ia merupakan salah satu kiper terbaik dalam satu dekade terakhir.

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Pengalamannya tampil di tiga edisi Piala Dunia dan meraih tiga trofi Liga Champions bersama Real Madrid membuat analisanya dinilai memiliki bobot tersendiri.

Dalam konferensi pers bersama klubnya, Pumas UNAM, Navas mengaku sulit menentukan siapa yang lebih layak difavoritkan.

Menurutnya, baik Spanyol maupun Argentina sama-sama menunjukkan kualitas luar biasa sepanjang turnamen. Namun jika harus memilih satu tim, ia lebih menjagokan La Albiceleste.

Navas menilai Lionel Messi menjadi faktor utama yang membuat Argentina sedikit lebih unggul. Bagi kiper berusia 39 tahun itu, pemain seperti Messi mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen.