Prediksi Susunan Pemain Timnas Belgia vs Senegal di 32 Besar Piala Dunia 2026: Romelu Lukaku Peringatkan Bahayanya Sadio Mane

Penyerang timnas Belgia Romelu Lukaku. (Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com - Romelu Lukaku mewaspadai beberapa pemain Senegal saat menghadapi timnas Belgia. Laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Lumen Field, Kamis (2/7) pukul 03.00 WIB.
Sadio Mane menjadi pemain yang disoroti Romelu Lukaku karena bakal menjadi ancaman bagi timnas Belgia di fase gugur piala dunia. Selain itu, dia juga menyebut nama-nama seperti Nicolas Jackson hingga Kalidou Kolibaly.
"Saya rasa Iliman Ndiaye dari Everton sangat bagus. Dalam duel satu lawan satu, dia adalah salah satu pemain terbaik. Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Nicolas Jackson (Bayern Munich), dan Sadio Mane (Al-Nassr) memiliki banyak kualitas. Di lini tengah, ada pemain berkaki kiri dari Villarreal (Pape Gueye). Di lini belakang, Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) masih penting bagi tim nasionalnya," kata penyerang timnas Belgia Romelu Lukaku saat jumpa pers sebelum laga piala dunia yang dikutip dari HLN, Rabu (1/7).
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Bagi penyerang 33 tahun tersebut, menghadapi Senegal akan menjadi pertandingan yang sulit. Lukaku menegaskan bahwa timnas Belgia tidak boleh meremehkan wakil dari Afrika tersebut.
"Memang benar ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Anda tidak boleh meremehkan mereka. Sekali lagi, semua orang diperingatkan," imbuh Lukaku.
Menurut dia, Senegal memiliki kekuatan dari sisi teknis dan taktis. Lukaku juga menilai fisik tim asuhan Pape Thiaw tersebut bisa menjadi ancaman. "Senegal adalah negara papan atas, dengan pemain-pemain top dan pelatih top. Kami sangat menghormati mereka. Ini akan menjadi salah satu pertandingan tersulit yang akan kami mainkan di Piala Dunia ini," ujar Lukaku.
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"Senegal menguasai banyak aspek yang dibutuhkan dalam sepak bola. Secara teknis dan taktis mereka kuat, dan mereka juga dapat membuat perbedaan secara fisik. Jadi ini akan menjadi tantangan besar, terutama dalam hal intensitas," lanjut penyerang Napoli tersebut.
Timnas Belgia dan Senegal punya peluang yang sama menurut Lukaku. Namun, dia berharap timnya yang bakal melaju ke babak 16 besar.
Belgia dan Senegal sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.
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