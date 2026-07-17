Prediksi Bursa Peluang Juara Piala Dunia 2026: Spanyol Lebih Difavoritkan, Lionel Messi dan Argentina Bisa Rusak Ramalan?

Para pemain Spanyol dan Argentina akan berebut trofi Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dengan La Roja berstatus favorit menurut prediksi bursa. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com — Peluang juara Spanyol pada final Piala Dunia 2026 lebih besar dibanding Argentina berdasarkan pergerakan prediksi bursa menjelang laga di MetLife Stadium, East Rutherford, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

La Roja menjadi favorit berkat performa impresif sepanjang turnamen, sementara Lionel Messi dan Argentina tetap memiliki kans menciptakan kejutan berbekal pengalaman serta mental juara.

Mengapa Spanyol Kini Menjadi Favorit Juara? Spanyol memasuki partai final dengan status unggulan utama setelah menampilkan performa luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026. Prediksi bursa menempatkan La Roja pada odds 1,69, sedangkan Argentina berada di angka 2,35, menandakan peluang juara Spanyol dinilai lebih besar.

Perubahan status favorit terjadi setelah Spanyol menyingkirkan Prancis 2-0 di semifinal. Penampilan dominan tersebut membuat probabilitas juara mereka melonjak drastis dari sekitar 23 persen menjadi lebih dari 60 persen menurut estimasi pasar bursa.

Kekuatan terbesar tim asuhan Luis de la Fuente berada di sektor pertahanan. Hingga tujuh pertandingan, Spanyol baru kebobolan satu gol sehingga menjadi tim dengan rekor defensif terbaik sepanjang turnamen.

Dominasi lini belakang juga terlihat saat menghadapi Prancis. Serangan yang dihuni banyak pemain bintang hanya mampu menghasilkan peluang dengan nilai expected goals (xG) sebesar 0,31, menunjukkan rapatnya organisasi pertahanan La Roja.

Catatan lain yang semakin memperkuat posisi Spanyol adalah konsistensi mereka di laga kompetitif. Sejak kalah dari Skotlandia pada Maret 2023, mereka belum pernah tumbang dalam waktu normal pada pertandingan resmi.

Kedalaman Skuad Jadi Modal Besar La Roja Selain pertahanan solid, Spanyol memiliki kedalaman skuad yang sangat merata. Rodri kembali tampil dominan sebagai pengatur permainan sekaligus penyeimbang di lini tengah.

Di lini depan, Mikel Oyarzabal menjadi ancaman utama setelah mengoleksi lima gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia 2026. Penyerang Real Sociedad itu juga memiliki pengalaman mencetak gol penentu kemenangan pada final Euro 2024 melawan Inggris.

Meski baru mencatat satu kontribusi gol, Lamine Yamal tetap memberi pengaruh besar dalam permainan Spanyol. Pemain muda tersebut memenangi penalti penting saat semifinal melawan Prancis berkat aksi individunya yang sulit dihentikan.

Pilihan pemain dari bangku cadangan juga menjadi keuntungan tersendiri. Mikel Merino sudah membuktikan efektivitasnya setelah mencetak dua gol kemenangan pada fase gugur sehingga dapat menjadi pembeda apabila pertandingan berjalan ketat.

Faktor kebugaran turut menguntungkan Spanyol. Mereka memiliki waktu istirahat sehari lebih lama dibanding Argentina dan belum pernah menjalani babak tambahan waktu selama turnamen.