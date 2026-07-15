Liverpool Buka Lagi Pembicaraan dengan PSG untuk Transfer Bradley Barcola

JawaPos.com – Liverpool dikabarkan kembali membuka komunikasi dengan Paris Saint-Germain (PSG) terkait peluang merekrut Bradley Barcola pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut laporan TEAMtalk, pembicaraan antara kedua klub kembali berlangsung dalam 24 jam terakhir. Liverpool disebut terus memantau situasi sang winger timnas Prancis yang berpotensi meninggalkan Parc des Princes.

Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang dapat dilepas PSG seiring upaya klub menyeimbangkan kondisi keuangan setelah melakukan sejumlah investasi besar di bursa transfer.

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Laporan tersebut menyebut Barcola juga tertarik melanjutkan karier di Liga Inggris. Bahkan, kesepakatan terkait persyaratan pribadi diyakini tidak akan menjadi kendala apabila kedua klub berhasil mencapai kata sepakat.

"Barcola dikabarkan sangat tertarik pindah ke Merseyside dan pembahasan antara perwakilan klub serta pemain terus berlanjut," tulis TEAMtalk.

Ketertarikan Liverpool terhadap Barcola sebenarnya bukan hal baru. The Reds telah memantau perkembangan mantan pemain Lyon itu sejak musim lalu dan tetap optimistis dapat menambah amunisi di sektor sayap sebelum bursa transfer ditutup.

Apabila transfer tersebut terwujud, Barcola diproyeksikan menambah kecepatan dan kreativitas lini serang Liverpool di bawah pelatih anyar Andoni Iraola. Kehadirannya juga dinilai dapat menjadi bagian dari regenerasi skuad seiring memasuki era pasca-Mohamed Salah.

Barcola tampil impresif bersama PSG dalam beberapa musim terakhir. Ia telah mencatatkan 39 gol dan 37 assist dari 152 penampilan di semua kompetisi, sekaligus membantu Les Parisiens meraih berbagai gelar domestik maupun Eropa.