Resmi! Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Gabung Millwall

JawaPos.com - Resmi sudah. Elkan Baggott melanjutkan kariernya di Championship setelah Millwall FC mengumumkan perekrutan permanen bek Timnas Indonesia tersebut dari Ipswich Town dengan kontrak jangka panjang.

Millwall merekrut Elkan Baggott secara permanen dari Ipswich Town. Klub berjuluk The Lions itu tidak mengungkapkan nilai transfer, namun memastikan sang pemain menandatangani kontrak jangka panjang.

Elkan menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas 2026. Bek dengan tinggi badan 196 sentimeter tersebut diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan sekaligus memberikan ancaman dalam situasi bola mati.

Direktur Sepak Bola Millwall, Steve Gallen, mengungkapkan bahwa Elkan sudah lama menjadi target klub.

"Kami sangat senang bisa membawa Elkan ke klub ini. Kami sudah memantau perkembangannya sejak lama, baik saat membela Ipswich Town maupun ketika menjalani masa peminjaman di EFL, di mana dia mendapatkan pengalaman berharga menghadapi lawan-lawan senior dengan permainan yang mengandalkan fisik," ujar Gallen, dikutip dari laman resmi Millwall, Kamis (16/7/2026).

Menurut Gallen, karakter permainan Elkan sesuai dengan kebutuhan Millwall yang selama ini mengandalkan kekuatan lini belakang.

"Usianya masih muda, memiliki keinginan besar untuk terus berkembang, dan sesuai dengan profil bek yang kami cari. Kehadiran Elkan akan menambah opsi di lini pertahanan, sektor yang menjadi salah satu kekuatan utama kami dalam beberapa musim terakhir," katanya.

"Kami yakin dia akan menghadirkan persaingan yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas di posisi tersebut. Kami senang dia memilih bergabung dengan Millwall dan tidak sabar melihat perkembangannya bersama kami," lanjut Gallen.

Langsung Gabung Pemusatan Latihan Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru, Elkan langsung bertolak ke Spanyol untuk bergabung dengan skuad Millwall yang sedang menjalani pemusatan latihan pramusim.