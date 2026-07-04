Elkan Baggott Diminati Leyton Orient, Bek Timnas Indonesia Berpeluang Tinggalkan Ipswich Town

JawaPos.com - Bek tengah Timnas Indonesia, Elkan Baggott, kembali menjadi perbincangan di bursa transfer musim panas Inggris.

Kali ini, pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam radar klub League One, Leyton Orient, yang sedang mencari tambahan kekuatan di sektor pertahanan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kabar tersebut pertama kali mencuat melalui laporan jurnalis Inggris, John Harriott. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, rumor ini langsung menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia yang terus mengikuti perkembangan karier Elkan di Inggris.

Saat ini, Elkan masih berstatus sebagai pemain Ipswich Town dan terikat kontrak hingga 30 Juni 2028.

Namun, peluangnya menembus tim utama diprediksi cukup berat setelah Ipswich berhasil promosi dan akan tampil di Premier League musim depan.

Situasi tersebut membuat opsi peminjaman dinilai menjadi solusi terbaik agar sang bek tetap mendapatkan menit bermain secara reguler.

Selama beberapa musim terakhir, Elkan memang lebih sering menjalani masa peminjaman. Ia sempat memperkuat King's Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, hingga Blackpool.

Pengalaman tersebut memberinya kesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus menambah jam terbang di kompetisi sepak bola Inggris.