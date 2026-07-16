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Antara
Kamis, 16 Juli 2026 | 20.06 WIB

Leandro Trossard Tinggalkan Arsenal, Berlabuh ke Besiktas

Leandro Trossard setelah bobol gawang Selandia Baru. (Dok. Leandro Trossard) - Image

Leandro Trossard setelah bobol gawang Selandia Baru. (Dok. Leandro Trossard)

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan klub juara Liga Inggris Arsenal untuk bergabung dengan kesebelasan Turki, Besiktas, pada bursa transfer musim panas ini.

Pemain berusia 31 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim.

"Besiktas telah menginformasikan kepada Public Disclosure Platform (KAP) bahwa kesepakatan telah tercapai dengan pesepak bola profesional Leandro Trossard dan Arsenal terkait transfer permanennya," demikian pernyataan resmi Besiktas, Kamis WIB.

Arsenal juga telah mengonfirmasi bahwa Trossard mendapat izin untuk terbang ke Istanbul guna menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya ke klub berjuluk Kara Kartallar tersebut.

Menurut keterangan Besiktas, transfer Trossard bernilai 18 juta euro atau sekira Rp340 miliar, yang akan dibayarkan dalam enam kali cicilan dengan periode pembayaran selama tiga tahun.

Trossard sebenarnya masih terikat kontrak bersama Arsenal hingga 2027. Namun, kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama lebih awal sehingga sang pemain dapat melanjutkan kariernya di Liga Turki.

Sejak didatangkan dari Brighton & Hove Albion pada Januari 2023, Trossard tampil dalam 174 pertandingan di semua kompetisi bersama Arsenal dan mencetak 36 gol.

Pada musim lalu, ia menyumbang enam gol dan enam assist dalam 31 penampilan di Liga Inggris. Kontribusinya turut membantu tim asuhan Mikel Arteta mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League.

Di level internasional, Trossard telah mengoleksi 57 penampilan bersama timnas Belgia dengan torehan 14 gol. Ia juga telah mewakili negaranya dalam empat turnamen besar.

Editor: Banu Adikara
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