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Bramasta JP
Rabu, 15 Juli 2026 | 18.55 WIB

Arsenal Siap Jual Gabriel Jesus, AC Milan dan Juventus Berebut Striker Brasil Seharga Rp440 Miliar

Arsenal siap melepas Gabriel Jesus pada bursa transfer musim panas. AC Milan, Juventus hingga Fenerbahce dikabarkan bersaing merekrut striker Brasil itu. (Dok Arsenal FC) - Image

Arsenal siap melepas Gabriel Jesus pada bursa transfer musim panas. AC Milan, Juventus hingga Fenerbahce dikabarkan bersaing merekrut striker Brasil itu. (Dok Arsenal FC)

JawaPos.com - Arsenal dikabarkan siap melepas Gabriel Jesus pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Brasil tersebut kini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, termasuk AC Milan dan Juventus, setelah The Gunners disebut hanya mematok harga sekitar 20 juta poundsterling atau sekitar Rp440 miliar.

Keputusan Arsenal menjual Gabriel Jesus tak lepas dari situasi kontraknya yang tinggal menyisakan satu musim. Jika tak segera dilepas, klub asal London Utara itu berisiko kehilangan mantan striker Manchester City tersebut secara gratis pada musim panas tahun depan.

Menurut laporan TEAMtalk, Arsenal kini bekerja sama dengan agen Gabriel Jesus untuk mempercepat proses transfer. Sang pemain juga disebut menginginkan kesempatan bermain reguler setelah menit bermainnya terus menurun dalam beberapa musim terakhir.

Arsenal telah menegaskan kepada Jesus bahwa ia tidak akan menjadi pilihan utama dan terkait keputusan kepindahan ini kembali diserahkan kepada sang pemain selama sepekan terakhir,” ungkap TEAMTalk dalam laporan terbaru.

Arsenal Tak Lagi Jadikan Gabriel Jesus Pilihan Utama

Gabriel Jesus kini semakin sulit mendapatkan tempat di lini depan Arsenal. Musim lalu, penyerang berusia 29 tahun itu hanya tampil dalam 14 pertandingan Liga Inggris dan mencetak enam gol.

Persaingan yang semakin ketat membuat posisinya turun dalam daftar pilihan pelatih. Kehadiran Viktor Gyokeres serta Kai Havertz membuat peluang Jesus tampil sebagai starter semakin kecil.

TEAMtalk melaporkan bahwa Arsenal telah memberi tahu sang pemain mengenai situasinya. Kini keputusan untuk menerima tawaran dari klub lain sepenuhnya berada di tangan Gabriel Jesus.

AC Milan dan Juventus Mulai Bergerak

Situasi tersebut langsung menarik perhatian klub-klub Serie A. AC Milan menjadi salah satu tim yang paling serius memantau perkembangan transfer Gabriel Jesus.

Rossoneri dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Arsenal guna mengetahui peluang merekrut penyerang Brasil tersebut.

Di sisi lain, Juventus juga melakukan penjajakan awal. Bianconeri masih mempelajari skema transfer terbaik sebelum memutuskan mengajukan penawaran resmi.

Editor: Hendra
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