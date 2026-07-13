Barcelona Rajai Semifinal Piala Dunia 2026, Ini Daftar 8 Klub dengan Pemain Terbanyak

JawaPos.com - Barcelona menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang masih bertahan di babak semifinal Piala Dunia 2026. Raksasa asal Catalunya itu mengirim 10 pemain ke empat besar, unggul atas Atletico Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain (PSG), hingga Manchester City.

Babak semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan empat kekuatan utama sepak bola dunia, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Kehadiran empat negara tersebut membuat persaingan menuju final dipenuhi pemain-pemain yang merumput di klub-klub elite Eropa.

Tak mengherankan jika sejumlah klub mendominasi daftar penyumbang pemain terbanyak di semifinal. Berikut delapan klub dengan representasi pemain paling banyak yang masih berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

1. Barcelona (10 Pemain) Barcelona menjadi klub dengan wakil terbanyak di babak semifinal. Mayoritas pemainnya memperkuat Timnas Spanyol yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, Pau Cubarsi, dan Joan Garcia menjadi bagian penting skuad asuhan Luis de la Fuente. Selain itu, Jules Kounde masih bertahan bersama Prancis, sedangkan Anthony Gordon menjadi wakil Barcelona di Timnas Inggris.

Daftar pemain:

Lamine Yamal (Spanyol)

Pedri (Spanyol)

Gavi (Spanyol)

Dani Olmo (Spanyol)

Ferran Torres (Spanyol)

Eric Garcia (Spanyol)

Pau Cubarsi (Spanyol)

Joan Garcia (Spanyol)

Jules Kounde (Prancis)

Anthony Gordon (Inggris) 2. Atletico Madrid (8 Pemain) Atletico Madrid kembali menunjukkan pengaruh besarnya di sepak bola internasional. Klub asuhan Diego Simeone memiliki banyak pemain yang masih bertahan bersama Argentina dan Spanyol.

Julian Alvarez menjadi nama yang paling mencuri perhatian setelah berkontribusi membawa Argentina lolos ke semifinal. Sementara Marcos Llorente, Alex Baena, dan Marc Pubill menjadi bagian dari perjalanan impresif Timnas Spanyol.

Daftar pemain:

Julian Alvarez (Argentina)

Nahuel Molina (Argentina)

Nico Gonzalez (Argentina)

Thiago Almada (Argentina)

Giuliano Simeone (Argentina)

Marcos Llorente (Spanyol)

Alex Baena (Spanyol)

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