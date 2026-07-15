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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 07.07 WIB

Daftar 26 Pemain Vietnam untuk Piala ASEAN 2026 Resmi Dirilis, Timnas Indonesia Wajib Waspada

Vietnam rilis daftar 26 pemain untuk Piala ASEAN 2026. (Istimewa) - Image

Vietnam rilis daftar 26 pemain untuk Piala ASEAN 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Vietnam resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa untuk tampil di Piala ASEAN Hyundai 2026. Pelatih Kim Sang Sik memilih komposisi terbaik dengan memadukan pemain senior berpengalaman dan talenta muda yang tengah berkembang.

Pengumuman skuad piala ASEAN itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Vietnam serius memburu gelar juara di turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi The Golden Star Warriors pada fase grup.

Laga timnas Indonesia kontra Vietnam dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada 3 Agustus 2026. Pertemuan kedua tim di piala ASEAN diprediksi kembali berlangsung sengit mengingat rivalitas yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Di sektor penjaga gawang, Kim Sang Sik mempercayakan tiga nama yang sudah tidak asing. Dang Van Lam kembali menjadi andalan berkat pengalaman panjangnya bersama tim nasional. Ia didampingi Tran Trung Kien dan Patrik Le Giang yang siap menjadi pelapis.

Lini pertahanan Vietnam juga dihuni sederet pemain berpengalaman seperti Do Duy Manh, Doan Van Hau, Nguyen Thanh Chung, hingga Bui Hoang Viet Anh. Selain itu, terdapat bek muda berusia 18 tahun, Dinh Quang Kiet, yang mendapat kesempatan masuk skuad utama.

Sementara itu, kekuatan lini tengah tetap bertumpu pada duet Nguyen Quang Hai dan Nguyen Hoang Duc. Keduanya dikenal sebagai motor permainan Vietnam dan memiliki pengalaman tampil di berbagai ajang internasional.

Kim Sang Sik juga memasukkan Hendrio ke dalam daftar pemain. Kehadiran pemain naturalisasi tersebut menambah variasi permainan Vietnam, terutama dalam membangun serangan dari lini kedua.

Di lini depan, Vietnam mengandalkan Rafaelson sebagai ujung tombak utama. Penyerang naturalisasi itu diperkirakan akan menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan lawan berkat ketajamannya di kompetisi domestik. Ia akan didukung Nguyen Dinh Bac, Pham Gia Hung, serta Nguyen Tran Viet Cuong.

Komposisi skuad yang dipilih menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya mengandalkan pemain senior, tetapi juga mulai memberi ruang kepada generasi muda untuk menambah pengalaman di level internasional.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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