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Bramasta JP
Rabu, 15 Juli 2026 | 21.59 WIB

Gagal Dapat Tarik Muharemovic, Juventus Alihkan Bidikan ke Jhon Lucumi

Jhon Lucumi. (Dok Bologna FC)

JawaPos.com – Juventus dikabarkan mengalihkan fokus perburuan bek tengah kepada pemain Bologna, Jhon Lucumi, setelah gagal merekrut Tarik Muharemovic pada bursa transfer musim panas ini.

Muharemovic memilih bergabung dengan Leeds United dengan nilai transfer mencapai 40 juta euro. Meski gagal membawanya kembali ke Turin, Juventus tetap mendapat keuntungan karena memiliki klausul yang membuat mereka berhak atas 50 persen nilai penjualan, atau sekitar 20 juta euro.

Dana tersebut kini disebut akan digunakan untuk mendatangkan bek baru yang sesuai dengan kebutuhan pelatih Luciano Spalletti.

Menurut laporan Sportitalia, Lucumi menjadi target utama Juventus untuk memperkuat lini pertahanan.

"Dana sekitar 20 juta euro dari penjualan Muharemovic akan segera diinvestasikan Juventus untuk merekrut bek tengah baru, dengan Lucumi menjadi prioritas utama," tulis Sportitalia.

Bek timnas Kolombia itu sebenarnya memiliki klausul pelepasan senilai 28 juta euro. Namun, klausul tersebut dikabarkan akan berakhir pada pertengahan Juli sehingga Juventus berpeluang melakukan negosiasi dengan harga yang lebih fleksibel.

Performa Lucumi di Piala Dunia 2026 turut meningkatkan nilai jualnya. Bek berusia 28 tahun itu tampil di seluruh pertandingan Kolombia dan membantu timnya hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen sebelum tersingkir dari Swiss melalui adu penalti di babak 16 besar.

Penampilan konsistennya juga berlanjut di level klub. Bersama Bologna, Lucumi mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi musim 2025/2026 dengan kontribusi satu gol dan satu assist, sekaligus membawa Rossoblu melaju hingga perempat final Liga Europa sebelum dihentikan Aston Villa.

Editor: Banu Adikara
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