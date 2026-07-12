Juventus Tertarik Rekrut Emiliano Martinez Sambil Tunggu Perkembangan Bursa Transfer Usai Piala Dunia

JawaPos.com – Juventus dikabarkan serius memburu tanda tangan Emiliano Martinez untuk memperkuat posisi penjaga gawang pada musim mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Ketertarikan tersebut dikonfirmasi langsung oleh direktur olahraga klub, Giovanni Carnevali, yang menyebut Martinez menjadi salah satu pemain yang terus dipantau.

Namun, Juventus memilih menunggu situasi yang lebih tepat sebelum mengambil langkah konkret dalam proses negosiasi.

Martinez saat ini masih membela Tim Nasional Argentina di Piala Dunia FIFA 2026. Penjaga gawang berusia 33 tahun itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Aston Villa, tetapi tetap bertahan dan membantu klubnya meraih gelar Liga Europa serta finis di posisi empat Liga Primer Inggris.

Penampilan konsistennya dalam beberapa musim terakhir membuat namanya kembali masuk dalam daftar incaran sejumlah klub besar Eropa.

Carnevali juga menjelaskan bahwa Juventus tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan pada bursa transfer. Ia menegaskan bahwa klub terus memantau berbagai peluang yang tersedia karena dinamika pasar dapat berubah setiap saat.

Menurut Carnevali, proses negosiasi untuk Martinez baru akan berkembang setelah situasi sang pemain bersama tim nasional menjadi lebih jelas.

Selain Martinez, Juventus sempat dikaitkan dengan Brahim Diaz, Franck Kessie, dan Theo Hernandez. Akan tetapi, Carnevali menilai ketiga pemain tersebut memiliki nilai transfer dan biaya yang sulit dijangkau sesuai kondisi keuangan klub saat ini.