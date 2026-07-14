Aston Villa Tolak Lepas Emiliano Martinez, Juventus Alihkan Perburuan ke Guglielmo Vicario

JawaPos.com - Harapan Juventus untuk memboyong Emiliano "Dibu" Martinez pada bursa transfer musim panas 2026 semakin sulit terwujud. Aston Villa menegaskan tidak memiliki rencana melepas penjaga gawang andalannya tersebut. Si Nyonya Tua mulai mengalihkan perhatian kepada Guglielmo Vicario sebagai alternatif utama.

Martinez memang menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar prioritas Juventus untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Pengalaman, kepemimpinan, serta mental juara yang dimiliki kiper Timnas Argentina itu dinilai cocok menjadi sosok penting di bawah mistar gawang Bianconeri musim depan.

Namun, keinginan klub asal Turin itu mendapat penolakan tegas dari Aston Villa. Klub Premier League tersebut memastikan Martinez masih menjadi bagian penting dalam proyek tim dan tidak akan dilepas pada jendela transfer kali ini.

Direktur Operasional Sepak Bola Aston Villa, Damian Vidagany, menegaskan bahwa berbagai rumor mengenai kepindahan Martinez ke Juventus tidak sesuai dengan posisi resmi klub.

Menurutnya, Martinez tetap menjadi pemain yang sangat dibutuhkan oleh klub. Pengalaman dan kualitas sang kiper dianggap memiliki peran besar dalam target Aston Villa menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Saat ini Martinez sendiri masih berkonsentrasi penuh bersama Timnas Argentina yang sedang berjuang di Piala Dunia 2026. Kiper 34 tahun tersebut belum ingin memikirkan masa depannya karena fokus membawa Albiceleste mempertahankan gelar juara dunia.

Meski begitu, laporan dari Italia menyebut Juventus sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Martinez. Klub tersebut dikabarkan menawarkan kontrak berdurasi tiga musim dengan nilai sekitar 5 juta euro per tahun di luar bonus.