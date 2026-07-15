Empat Kandidat Pelatih Timnas Italia Mengerucut, Pirlo Disebut Cocok Pimpin Era Baru Gli Azzurri

Andrea Pirlo. (Istimewa)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mulai memasuki tahap akhir dalam proses pencarian pelatih baru Timnas Italia.
Sejumlah nama masih bersaing untuk mengisi kursi pelatih Gli Azzurri, namun Andrea Pirlo disebut menjadi kandidat yang semakin mendapat perhatian.
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Presiden FIGC Giovanni Malagò mulai melakukan pembahasan bersama Paolo Maldini yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik sekaligus Kepala Club Italia, serta Leonardo yang berperan sebagai penasihat.
Ketiganya akan menentukan sosok yang dianggap paling tepat memimpin Italia pada periode berikutnya.
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Proses penunjukan pelatih kali ini berbeda dibanding sebelumnya. Biasanya keputusan berada di tangan presiden federasi, tetapi kini Malagò melibatkan Maldini dan Leonardo sebagai bagian dari proyek pembaruan sepak bola Italia. Dewan FIGC nantinya hanya akan menerima keputusan akhir tanpa melalui proses pemungutan suara.
Malagò mengatakan diskusi intensif mulai dilakukan untuk menyusun daftar pendek atau shortlist sebelum keputusan final diambil.
Ia berharap nama pelatih baru bisa ditetapkan dalam waktu dekat, bahkan tidak menutup kemungkinan diumumkan pada pekan depan.
Saat ini ada empat nama yang masih berada dalam daftar kandidat, yakni Antonio Conte, Roberto Mancini, Pep Guardiola, dan Andrea Pirlo.
Antonio Conte tetap menjadi salah satu pelatih yang menunggu kesempatan kembali menangani Timnas Italia.
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