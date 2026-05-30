Andrea Pirlo Sebut Arsenal Punya Keunggulan Penting atas PSG Jelang Final Liga Champions

Andrea Pirlo. (Istimewa)
JawaPos.com - Final Liga Champions musim ini menghadirkan duel dua tim yang tengah berada di puncak performa. Arsenal datang dengan status juara Liga Premier, sementara Paris Saint-Germain berambisi mempertahankan supremasi mereka di Eropa.
Menjelang laga yang akan digelar di Budapest, legenda sepak bola Italia Andrea Pirlo memberikan pandangannya mengenai kekuatan kedua tim. Menurut mantan gelandang AC Milan tersebut, Arsenal memiliki satu keunggulan yang bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan.
Melansir Football365, Pirlo, yang pernah mengangkat trofi Liga Champions bersama AC Milan pada 2003 dan 2007, menilai kekuatan Arsenal dalam duel udara bisa menjadi ancaman serius bagi PSG.
“Mereka memiliki dua bek tengah dan seorang striker yang sangat bagus dalam duel udara. Mereka akan berusaha memanfaatkan hal itu.”
“Arsenal memiliki kemampuan dalam situasi seperti ini karena mereka mempelajarinya. Saya telah banyak mengikuti mereka di Liga Premier dan Liga Champions.”
“Mereka telah menjalani serangkaian prestasi hebat dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya tahun ini, dan mereka pantas memenangkan gelar Liga Premier.”
Menurut Pirlo, kelemahan PSG dalam mengantisipasi bola-bola udara dapat menjadi celah yang coba dimanfaatkan tim asuhan Mikel Arteta.
“PSG tidak memiliki pemain-pemain yang jago melompat tinggi, jadi mereka harus mencari solusi lain.”
Meski mengakui adanya keunggulan Arsenal dalam aspek tersebut, Pirlo tetap memberikan sedikit keunggulan kepada PSG untuk memenangkan pertandingan.
