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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 03.31 WIB

Fabio Capello Beri Restu untuk Maldini dan Leonardo di Timnas Italia, Ingatkan Jangan Terburu-buru

Fabio Capello. (Istimewa) - Image

Fabio Capello. (Istimewa)

JawaPos.com - Fabio Capello menyambut positif dimulainya era baru Timnas Italia yang melibatkan dua nama besar sepak bola, Paolo Maldini dan Leonardo. 

Menurut mantan pelatih AC Milan dan Timnas Inggris itu, keduanya merupakan sosok yang tepat untuk membantu mengembalikan jati diri Gli Azzurri setelah mengalami masa sulit dalam beberapa tahun terakhir.

Meski optimistis dengan proyek yang sedang dibangun, Capello mengingatkan publik agar tidak terburu-buru memberikan penilaian. 

Ia menegaskan bahwa membangun identitas sebuah tim nasional membutuhkan proses panjang dan tidak bisa diukur hanya dalam hitungan bulan.

Pernyataan tersebut disampaikan Capello setelah kabar bergabungnya Maldini dan Leonardo dalam proyek pembaruan Timnas Italia menjadi sorotan di negeri tersebut. Kehadiran dua mantan petinggi AC Milan itu diharapkan mampu membawa perubahan, baik dari sisi manajemen maupun filosofi sepak bola.

Capello menilai Paolo Maldini adalah figur yang sangat memahami arti mengenakan seragam Timnas Italia

Sebagai mantan kapten dan salah satu bek terbaik sepanjang sejarah, Maldini dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk membangun kembali karakter Gli Azzurri.

Menurutnya, tidak banyak orang yang memiliki kredibilitas sebesar Maldini untuk menjalankan tugas tersebut. 

Pengalaman panjang di level klub maupun tim nasional menjadi modal penting dalam menyusun fondasi baru bagi sepak bola Italia.

Editor: Banu Adikara
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