Andrea Pirlo Kian Dekat ke Kursi Pelatih Timnas Italia, Maldini Pegang Peran Penting

JawaPos.com – Andrea Pirlo disebut semakin dekat untuk menjadi pelatih baru timnas Italia. Mantan gelandang Gli Azzurri itu kini masuk dalam daftar kandidat terkuat menyusul rencana pembentukan manajemen baru yang melibatkan Paolo Maldini dan Leonardo.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dikabarkan tengah menyusun struktur baru dengan menghadirkan posisi direktur teknik, jabatan yang sebelumnya tidak ada dalam organisasi tim nasional. Langkah tersebut diambil setelah Italia kembali mengalami kegagalan lolos ke Piala Dunia dalam tiga edisi beruntun.

Dalam struktur baru itu, Maldini bersama Leonardo disebut akan memiliki peran penting dalam menentukan sosok yang akan memimpin Gli Azzurri saat memulai kampanye UEFA Nations League pada September mendatang.

Sebelumnya, nama Antonio Conte dan Roberto Mancini sempat menjadi kandidat utama untuk kembali menangani timnas Italia. Bahkan, muncul pula wacana ambisius untuk mendekati Pep Guardiola.

Namun, laporan terbaru La Gazzetta dello Sport menyebut Pirlo kini muncul sebagai salah satu kandidat paling serius untuk menangani Alessandro Bastoni dan kolega dalam beberapa tahun ke depan.

"Pria berusia 47 tahun itu merupakan bagian dari skuad Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006 dan saat ini melatih klub Liga Dubai, United FC," tulis La Gazzetta dello Sport.

Pengalaman Pirlo sebagai pelatih memang belum terlalu panjang. Ia sempat menangani Juventus pada musim 2020/2021 dan mempersembahkan gelar Coppa Italia, sebelum melanjutkan karier di Fatih Karagümrük (Turki) dan Sampdoria. Masa baktinya bersama klub Serie B tersebut berakhir pada Agustus 2024.

Hubungan Pirlo dengan Maldini dan Leonardo juga bukan hal baru. Ketiganya pernah bekerja sama saat memperkuat AC Milan dan menjadi bagian dari era kejayaan Rossoneri pada dekade 2000-an.