Kurniawan Dwi Yulianto akan Latih Indonesia All Stars Lawan Aston Villa

Kurniawan Dwi Yulianto akan menjadi pelatih Indonesia All Star yang akan menghadapi Aston Villa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Mantan pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia All Stars yang akan melawan Aston Villa dalam laga tur pramusim klub Inggris tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 1 Agustus mendatang.
Di Indonesia All Stars, Kurniawan akan bekerja sama dengan Ricky Nelson, eks asisten pelatih Persija Jakarta yang sekarang menukangi Persis Solo, sebagai asisten pelatih, kemudian sosok kiper legendaris tim Merah-Putih, Hendro Kartiko, sebagai pelatih penjaga gawang.
"Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 dipromotori Sound Rhythm. Penunjukan Kurniawan sebagai bentuk apresiasi atas rekam jejaknya yang telah terbukti dalam mengembangkan talenta-talenta muda Indonesia, serta pemahamannya yang mendalam terhadap ekosistem sepak bola nasional," tulis keterangan resmi promotor acara ini, Sound Rhythm, Rabu.
Datang sebagai juara Liga Europa musim lalu, pada laga nanti tim asuhan Unai Emery tersebut bakal datang dengan kekuatan penuh.
Laga persahabatan melawan Indonesia All Stars itu akan menjadi bagian dari memanaskan mesin mereka menyongsong Liga Inggris musim baru dan juga laga prestisius Piala Super Eropa menghadapi juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG).
Bagi Kurniawan sendiri, pertandingan melawan Aston Villa bakal jadi pijakan penting bagi kariernya, yang tidak bisa terlupakan. Ia bakal satu panggung, saling berhadapan dengan Unai Emery.
"Terima kasih atas kepercayaannya, saya merasa bangga bisa memimpin pemain-pemain terbaik Indonesia untuk menghadapi Aston Villa. Mereka tim besar, mereka masuk empat besar Premier League dan akan mentas di Liga Champions musim depan," ujar Kurniawan.
"Aston Villa bukan lawan sembarangan. Menjadi sebuah pengalaman luar biasa bagi pemain-pemain kita menjajal klub dengan materi banyak pemain bintang kelas dunia," kata dia.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa