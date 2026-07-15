Kurniawan Dwi Yulianto akan Latih Indonesia All Stars Lawan Aston Villa

JawaPos.com - Mantan pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia All Stars yang akan melawan Aston Villa dalam laga tur pramusim klub Inggris tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 1 Agustus mendatang.

Di Indonesia All Stars, Kurniawan akan bekerja sama dengan Ricky Nelson, eks asisten pelatih Persija Jakarta yang sekarang menukangi Persis Solo, sebagai asisten pelatih, kemudian sosok kiper legendaris tim Merah-Putih, Hendro Kartiko, sebagai pelatih penjaga gawang.

"Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 dipromotori Sound Rhythm. Penunjukan Kurniawan sebagai bentuk apresiasi atas rekam jejaknya yang telah terbukti dalam mengembangkan talenta-talenta muda Indonesia, serta pemahamannya yang mendalam terhadap ekosistem sepak bola nasional," tulis keterangan resmi promotor acara ini, Sound Rhythm, Rabu.

Datang sebagai juara Liga Europa musim lalu, pada laga nanti tim asuhan Unai Emery tersebut bakal datang dengan kekuatan penuh.

Laga persahabatan melawan Indonesia All Stars itu akan menjadi bagian dari memanaskan mesin mereka menyongsong Liga Inggris musim baru dan juga laga prestisius Piala Super Eropa menghadapi juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG).

Bagi Kurniawan sendiri, pertandingan melawan Aston Villa bakal jadi pijakan penting bagi kariernya, yang tidak bisa terlupakan. Ia bakal satu panggung, saling berhadapan dengan Unai Emery.

"Terima kasih atas kepercayaannya, saya merasa bangga bisa memimpin pemain-pemain terbaik Indonesia untuk menghadapi Aston Villa. Mereka tim besar, mereka masuk empat besar Premier League dan akan mentas di Liga Champions musim depan," ujar Kurniawan.