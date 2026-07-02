Aston Villa Banding ke CAS Usai FIFA Tolak Registrasi Wonderkid Brian Madjo

JawaPos.com – Aston Villa dilaporkan telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait keputusan FIFA yang menghalangi The Villans mendaftarkan penyerang barunya berusia 17 tahun, Brian Madjo, yang tidak mendapatkan izin untuk bermain tahun ini.

Melansir dari ESPN, Villa telah merogoh kocek sebesar EUR 12 juta pada Januari lalu untuk membeli kontrak Brian Madjo dari klub Liga 2 Prancis, FC Metz, sayangnya tim asal Birmingham ini belum bisa memainkannya dalam pertandingan.

Kabarnya, FIFA menghalangi pendaftaran Madjo karena aturan transfer yang membatasi kepindahan internasional bagi pemain yang berusia di bawah 18 tahun. Serta pesepak bola berkebangsaan Luksemburg-Inggris ini baru genap 18 tahun pada Januari mendatang.

“Pihak Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menyatakan bahwa sidang banding Villa telah berlangsung sesuai jadwal, namun tidak memberikan perkiraan tanggal kapan putusan akan dikeluarkan,” tulis laporan ESPN.

Akibat dari masalah ini, membuat pemain bernama lengkap Brian Djomeni Madjo itu terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif pada Desember, saat membela Metz sebelum terdegradasi dari Liga 1 Prancis musim lalu.

Bahkan pemain yang lahir di London ini sempat mendapat kesempatan unjuk gigi bersama tim senior Luksemburg dalam tiga pertandingan persahabatan pada tahun 2025 lalu, sebelum kemudian beralih membela Inggris di tingkat U-17.

Yang membuat rumit dari kasus ini, bahwa FIFA memberikan pengecualian bagi pemain di bawah umur untuk melakukan transfer, termasuk jika pemain berusia 16 atau 17 tahun pindah "di sekitar wilayah Uni Eropa."

Oleh karena itu, klub juara Liga Eropa 2025/2026 akan terus memperjuangkan haknya mengingat Villa akan berlaga di Liga Champions musim depan, dan batas waktu pendaftaran daftar pemain ke UEFA adalah Rabu (2/9) waktu setempat.