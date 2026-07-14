Mario Balotelli Dukung Massimiliano Allegri Bangkit dan Meraih Kesuksesan Bersama Napoli Usai Tinggalkan AC Milan

JawaPos.com – Massimiliano Allegri gagal memenuhi ekspektasi dalam periode keduanya sebagai pelatih AC Milan setelah tim tidak mampu mengamankan tiket ke Liga Champions.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Diketahui bahwa hasil tersebut membuat Rossoneri mengakhiri musim di posisi kelima Serie A sebelum Allegri akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Meski demikian, Mario Balotelli tetap yakin mantan pelatihnya itu akan meraih kesuksesan bersama Napoli.

Setelah meninggalkan AC Milan, Allegri ditunjuk sebagai pelatih kepala Napoli untuk menggantikan Antonio Conte. Penunjukan tersebut menjadi awal tantangan baru bagi pelatih berpengalaman yang telah mengoleksi enam gelar Scudetto sepanjang kariernya di Serie A.

Rekam jejak tersebut membuat Balotelli optimistis Allegri masih memiliki kapasitas membawa Napoli bersaing di papan atas.

Balotelli mengaku memiliki pengalaman positif saat bekerja di bawah arahan Allegri pada periode pertama sang pelatih di AC Milan. Menurut mantan penyerang Timnas Italia itu, Allegri merupakan sosok pelatih yang mampu membangun hubungan baik dengan para pemain.

Diketahui bahwa Balotelli meyakini Allegri akan berhasil apabila tetap mempertahankan pendekatan yang sama di Napoli.

Selain membahas Allegri, Balotelli juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berpeluang bergabung dengan Juventus setelah meninggalkan Manchester City pada 2013.