Napoli Tunjuk Massimiliano Allegri Sebagai Pelatih hingga 2029

JawaPos.com - Klub Liga Italia Napoli resmi menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala tim utama dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029. Dalam pengumuman di laman resmi klub, Napoli menyatakan menyambut kedatangan Allegri yang akan memimpin tim utama mulai musim mendatang.

Penunjukan Massimiliano Allegri menjadi bagian dari persiapan Napoli menghadapi kompetisi liga Italia musim 2026/2027 dengan target bersaing di papan atas sepak bola Italia dan Eropa. Allegri kembali ke Napoli setelah pernah berseragam klub tersebut sebagai pemain pada musim 1997/1998.

Karir kepelatihan Massimiliano Allegri dimulai pada musim 2003/2004. Namanya mulai mencuri perhatian saat membawa Sassuolo meraih promosi perdana ke Serie B pada musim 2007/2008 sekaligus menjuarai Piala Super Serie C1.

Kesuksesan tersebut membawanya menangani Cagliari di Serie A. Pada musim debutnya di kasta tertinggi Liga Italia, Allegri mengantarkan Cagliari finis di peringkat kesembilan serta meraih penghargaan Panchina d'Oro atau Pelatih Terbaik Italia.

Pada 2010, Allegri bergabung dengan AC Milan dan mempersembahkan gelar Liga Italia musim 2010/2011 dan Piala Super Italia. Empat tahun kemudian, dia ditunjuk sebagai pelatih Juventus.

Bersama klub kota Turin tersebut, Allegri meraih lima gelar Liga Italia secara beruntun, empat trofi Coppa Italia berturut-turut, serta dua gelar Piala Super Italia. Ia juga dua kali membawa Juventus mencapai final Liga Champions.